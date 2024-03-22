Chorrillos: piden ayuda para encontrar a perrito Toby que desapareció hace más de cuatro días

Alessandra Leiva se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Toby que se perdió el pasado 29 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos. Ella solicita ayuda para encontrar a su mascota de 14 años.



El hecho se dio la medianoche del miércoles pasado cuando el perrito aprovechó que la puerta de su casa, situada en la zona conocida como Buenos Aires, se encontraba entre abierta y salió.



Los familiares creen que el perrito podría haberse ido a las inmediaciones de la Fiscalía de Lima Sur en Buenos Aires.