Chorrillos: piden ayuda para encontrar a perrito Toby que desapareció hace más de cuatro días

Tobby tiene 14 años, de tamaño mediano, de color beige, con canitas, por el motivo de su avanzada edad ya estaba perdiendo la audición y la vista.
Alessandra Leiva se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Toby que se perdió el pasado 29 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos. Ella solicita ayuda para encontrar a su mascota de 14 años.
El hecho se dio la medianoche del miércoles pasado cuando el perrito aprovechó que la puerta de su casa, situada en la zona conocida como Buenos Aires, se encontraba entre abierta y salió.
Los familiares creen que el perrito podría haberse ido a las inmediaciones de la Fiscalía de Lima Sur en Buenos Aires.
Tobby tiene 14 años, de tamaño mediano, de color beige, con canitas, por el motivo de su avanzada edad ya estaba perdiendo la audición y la vista. Al momento de su desaparición, el perrito llevaba un lazo celeste en el cuello.
Alessandra Leiva se encuentra muy preocupada por la desaparición de Toby. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número 944 327 290.
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