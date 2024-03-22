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Mascotas

Chorrillos: piden ayuda para encontrar a perrito Toby que desapareció hace más de cuatro días

Rotafono de RPP | Al momento de su desaparición, en el distrito limeño de Chorrillos, el perrito llevaba un lazo celeste en el cuello. Toby, de 14 años, está perdiendo la vista y la audición debido a su avanzada edad.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Tobby tiene 14 años, de tamaño mediano, de color beige, con canitas, por el motivo de su avanzada edad ya estaba perdiendo la audición y la vista.

Tobby tiene 14 años, de tamaño mediano, de color beige, con canitas, por el motivo de su avanzada edad ya estaba perdiendo la audición y la vista.

Alessandra Leiva se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Toby que se perdió el pasado 29 de abril tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos. Ella solicita ayuda para encontrar a su mascota de 14 años. 

El hecho se dio la medianoche del miércoles pasado cuando el perrito aprovechó que la puerta de su casa, situada en la zona conocida como Buenos Aires, se encontraba entre abierta y salió. 

Los familiares creen que el perrito podría haberse ido a las inmediaciones de la Fiscalía de Lima Sur en Buenos Aires.

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Características del perrito desaparecido

Tobby tiene 14 años, de tamaño mediano, de color beige, con canitas, por el motivo de su avanzada edad ya estaba perdiendo la audición y la vista. Al momento de su desaparición, el perrito llevaba un lazo celeste en el cuello. 

Alessandra Leiva se encuentra muy preocupada por la desaparición de Toby. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número 944 327 290. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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