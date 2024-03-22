Chosica: familia busca a su perro Negro que desapareció en Huachipa tras escapar durante su paseo

Negro es un perrito macho de cuatro años de edad, de tamaño mediano y contextura regular.
Edith Palomino se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Negro que se perdió el pasado 5 de agosto tras escaparse mientras salió a pasear a un parque de la zona de Huachipa, ubicado en el distrito limeño de Chosica.
El hecho se dio cuando su mascota se encontraba paseando en el parque de la Memoria CIDH y vio a otros perros correr; por lo que, Negro se escapó y tiro de la correa que lo sostenía. Sus dueños por más que trataron de alcanzarlo, no lograron detenerlo.
Negro es un perrito macho de cuatro años, de tamaño mediano y posee una contextura regular. Además, al salir de su hogar, llevaba puesta una correa roja. Otra característica es que el can tiene una herida en el cuello.
La familia se encuentra muy preocupada por la salud de su perrito pues no está acostumbrado a estar solo tanto tiempo en la calle. Asimismo ofrece mil soles de recompensa a quien devuelva al perrito. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 952005737.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.