Chosica: familia busca a su perro Negro que desapareció en Huachipa tras escapar durante su paseo

Edith Palomino se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Negro que se perdió el pasado 5 de agosto tras escaparse mientras salió a pasear a un parque de la zona de Huachipa, ubicado en el distrito limeño de Chosica.

El hecho se dio cuando su mascota se encontraba paseando en el parque de la Memoria CIDH y vio a otros perros correr; por lo que, Negro se escapó y tiro de la correa que lo sostenía. Sus dueños por más que trataron de alcanzarlo, no lograron detenerlo.

