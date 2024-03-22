Chosica: piden albergues temporales para rescatar a 14 mascotas en situación crítica

Milagros Huachohuillca se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de las autoridades y de la comunidad para rescatar a nueve perros y cinco gatos, ya que los dueños no tendrían los recursos económicos para cuidarlos en el distrito limeño de Lurigancho Chosica.

La joven comentó que se necesita con urgencia albergues temporales para atenderlos, ya que los animales viven en condiciones precarias en la casa de la reconocida chef jubilada Gloria Hinostroza, situada en la urbanización La Ribera en Chosica.

Milagros dijo que junto con sus vecinos han intentado gestionar apoyo de la municipalidad para evitar la muerte de los animales por inanición o falta de higiene, pero no han tenido respuesta.

Los vecinos hacen un llamado de solidaridad para encontrar un espacio seguro para las mascotas que no cuentan con alimentos y no tienen un techo ante las altas temperaturas.

“No hay alimento para los perros, los gatitos ni para las personas que viven en la casa. Los perritos están en un estado deplorable y esqueléticos”, comentó Soledad Medina, rescatista animalista.

Además, solicitan ayuda para que la dueña de la vivienda y sus familiares reciban atención médica urgente.