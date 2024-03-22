Cieneguilla: familia busca a perrito Benjamín que desapareció tras salir por la cochera de la casa

Benjamín tiene tres años, es un perrito macho, castrado, de pelaje largo, blanco, el tamaño es mediano, de raza Shih Tzu, de pelaje corto de color beige, de carácter bastante bueno.

Gabriela comenta que el día de la desaparición de su perro, este no utilizaba correas ni ropas puestas.



La familia se encuentra muy preocupada por el estado de salud de Benjamín, si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número 902 073 100.

