Mascotas

Cieneguilla: familia busca a perrito Benjamín que desapareció tras salir por la cochera de la casa

Rotafono de RPP | El can necesita continuar un tratamiento médico contra la anemia y otras enfermedades, según contó su dueña Gabriela. El día de la desaparición de Benjamín, no utilizaba correas ni ropas puestas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Benjamín tiene tres años, es un perrito macho, castrado, de pelaje largo, blanco, el tamaño es mediano, de raza Shih Tzu, de pelaje corto de color beige.

Benjamín tiene tres años, es un perrito macho, castrado, de pelaje largo, blanco, el tamaño es mediano, de raza Shih Tzu, de pelaje corto de color beige.

Gabriela Bustos se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Benjamín que se perdió el pasado 12 de enero tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Cieneguilla. La familia se encuentra agobiada porque la mascota necesita seguir un tratamiento para recuperarse de la anemia y de otras enfermedades.  

El hecho se dio al promediar las ocho de la mañana, cuando los dueños de Benjamín abrieron un momento la cochera y el can aprovechó para salir y caminar por la cuadra de la avenida Nueva Toledo. 

Gabriela Bustos contó que su perrito necesita continuar con su tratamiento contra la Ehrlichia canis, una enfermedad provocada por la picadura de las pulgas, anemia y ascitis. 

“Tuvo ehrlichia canis es una enfermedad por pulgas y después se le complicó y quedó sufriendo de ascitis (una acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal) y anemia. Casi se nos muere y recién se está recuperando. Está débil, necesita sus vitaminas y tratamiento”, afirmó Gabriela. 

Benjamín tiene tres años, es un perrito macho, castrado, de pelaje largo, blanco, el tamaño es mediano, de raza Shih Tzu, de pelaje corto de color beige, de carácter bastante bueno. 

Gabriela comenta que el día de la desaparición de su perro, este no utilizaba correas ni ropas puestas. 

La familia se encuentra muy preocupada por el estado de salud de Benjamín, si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número 902 073 100. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

