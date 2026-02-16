Cieneguilla: familia busca a su perrita llamada Peluza que se perdió hace tres días

Doris Rodríguez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita llamada Peluza desde la tarde del último sábado 14 de febrero tras escaparse de su casa, ubicada en el sector Santa Rosa de Callanac, en el distrito limeño de Cieneguilla.

El lugar donde viven es como un condominio y tiene un patio en común, al cual finalmente salió, pero no regresó a su hogar. El señor está desesperado por encontrar a su mascota, ya que su hija también sufre y pregunta por Peluza. Por eso, hace un llamado de ayuda a las autoridades correspondientes.