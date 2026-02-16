Cieneguilla: familia busca a su perrita llamada Peluza que se perdió hace tres días

Peluza salió a un patio que tienen en común en el condominio donde vive su familia | Fuente: Rotafono
Doris Rodríguez se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita llamada Peluza desde la tarde del último sábado 14 de febrero tras escaparse de su casa, ubicada en el sector Santa Rosa de Callanac, en el distrito limeño de Cieneguilla.
El lugar donde viven es como un condominio y tiene un patio en común, al cual finalmente salió, pero no regresó a su hogar. El señor está desesperado por encontrar a su mascota, ya que su hija también sufre y pregunta por Peluza. Por eso, hace un llamado de ayuda a las autoridades correspondientes.
Según comentó la señora Rodríguez, aquel sábado su hija había sido dada de alta y volvió a su vivienda. Cuando la vio su perrita se emocionó, pero mientras la atendía descuidó al animal y salió al patio. Peluza solía hacer eso y regresaba después de unos minutos; por ello, no le prestaron mucha atención.
Sin embargo, se preocuparon al ver que no estaba ahí y salieron rápido a buscarla, pero no la hallaron. “No sé si se perdió o la robaron”, sentenció la madre de familia. Por dicha razón, pide un apoyo de los vecinos y negocios aledaños para que entreguen o hagan ver los videos de las cámaras de vigilancia que hay ahí.
Peluza tiene 10 años y está esterilizada, el color de su pelaje es marrón claro o caramelo, pero su pecho y sus patas son blancas. Es de la raza pequinés y de tamaño pequeño. Al ser mayor de edad, necesita varios cuidados y no come cualquier tipo de comida, solo especial, ya que sigue una dieta.
Doris Rodríguez de Peluza exhorta a la colaboración de la ciudadanía en general, ya que es un miembro más de la familia y urge tenerla cuanto antes. Ellos ofrecen una recompensa económica y para cualquier información pueden llamar al siguiente teléfono: 941452962.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono