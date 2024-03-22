Comas: ciudadana reportar que su perro Bobby se perdió en el parque de la Casa de la Mujer [VIDEO]

Beatriz Cajas es una ciudadana que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Bobby se encuentra desaparecido desde este último jueves 7 de agosto. Ella había sacado a pasear a su mascota y lo perdió de vista. Esto ocurrió en el parque de la Casa de la Mujer, situado en el distrito limeño de Comas.

La señora contó que siempre suele sacar a su perro a dicho parque entre 8.00 a. m. y 9.00 a. m. Es así que lo soltó y Bobby estaba con otros tres canes jugando en el césped. Sin embargo, de un momento a otro ya no lo vio y se fue a buscarlo por los alrededores, pero no lo halló.

La mujer pensó que su perrito había regresado a su casa, pero no fue así, ya que ella lo buscó ahí y tampoco estaba. “Me di toda la vuelta a las manzanas y ya no la encontré”, sostuvo. Además, agregó que sus vecinos no le quieren entregar los videos captados por las cámaras de vigilancia.