Comas: ciudadana reportar que su perro Bobby se perdió en el parque de la Casa de la Mujer [VIDEO]

Beatriz Cajas es una ciudadana que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Bobby se encuentra desaparecido desde este último jueves 7 de agosto. Ella había sacado a pasear a su mascota y lo perdió de vista. Esto ocurrió en el parque de la Casa de la Mujer, situado en el distrito limeño de Comas.
La señora contó que siempre suele sacar a su perro a dicho parque entre 8.00 a. m. y 9.00 a. m. Es así que lo soltó y Bobby estaba con otros tres canes jugando en el césped. Sin embargo, de un momento a otro ya no lo vio y se fue a buscarlo por los alrededores, pero no lo halló.
La mujer pensó que su perrito había regresado a su casa, pero no fue así, ya que ella lo buscó ahí y tampoco estaba. “Me di toda la vuelta a las manzanas y ya no la encontré”, sostuvo. Además, agregó que sus vecinos no le quieren entregar los videos captados por las cámaras de vigilancia.
También, dijo que pidió ayuda en la comisaría más cercana, pero el apoyo tampoco ha sido mucho. Por dicha razón, exhorta a que la ciudadanía en general colabore con la búsqueda de su fiel compañero y exige que sus vecinos entreguen lo captados por sus cámaras, para contribuir con la policía.
Ella ha repartido volante y pegado afiches, pero no basta. Cabe mencionar que se perdió en la intersección de las calles Las Azalias y Los Nardos, en Comas. Bobby es un perro schnauzer macho de siete años que tiene lunares y unas manchas en el lomo y en su barriga.
También, posee una herida pequeña en el lado izquierdo de su cachete en su cabeza y lleva un collar de acero. Por último, tiene un mechón parado en su cabeza; es decir, un pelo en la frente que resalta bastante. Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 916781992 o al 917388089.
