menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Comas: ciudadana reportar que su perro Bobby se perdió en el parque de la Casa de la Mujer [VIDEO]

Rotafono de RPP | Bobby estaba en este parque de Comas la mañana de este último jueves y su dueña pide a sus vecinos que la ayuden con los videos de las cámaras de vigilancia.
| | Victor Pacheco
Bobby estaba paseando en un parque cuando desapareció
Bobby estaba paseando en un parque cuando desapareció | Fuente: Rotafono

Beatriz Cajas es una ciudadana que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Bobby se encuentra desaparecido desde este último jueves 7 de agosto. Ella había sacado a pasear a su mascota y lo perdió de vista. Esto ocurrió en el parque de la Casa de la Mujer, situado en el distrito limeño de Comas.

La señora contó que siempre suele sacar a su perro a dicho parque entre 8.00 a. m. y 9.00 a. m. Es así que lo soltó y Bobby estaba con otros tres canes jugando en el césped. Sin embargo, de un momento a otro ya no lo vio y se fue a buscarlo por los alrededores, pero no lo halló.

La mujer pensó que su perrito había regresado a su casa, pero no fue así, ya que ella lo buscó ahí y tampoco estaba. “Me di toda la vuelta a las manzanas y ya no la encontré”, sostuvo. Además, agregó que sus vecinos no le quieren entregar los videos captados por las cámaras de vigilancia.

Bobby tiene un mechón de pelo parado en su frente
Bobby tiene un mechón de pelo parado en su frente | Fuente: Rotafono

Ciudadana pide apoyo para encontrar a su perro

También, dijo que pidió ayuda en la comisaría más cercana, pero el apoyo tampoco ha sido mucho. Por dicha razón, exhorta a que la ciudadanía en general colabore con la búsqueda de su fiel compañero y exige que sus vecinos entreguen lo captados por sus cámaras, para contribuir con la policía.

Ella ha repartido volante y pegado afiches, pero no basta. Cabe mencionar que se perdió en la intersección de las calles Las Azalias y Los Nardos, en Comas. Bobby es un perro schnauzer macho de siete años que tiene lunares y unas manchas en el lomo y en su barriga.

También, posee una herida pequeña en el lado izquierdo de su cachete en su cabeza y lleva un collar de acero. Por último, tiene un mechón parado en su cabeza; es decir, un pelo en la frente que resalta bastante. Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 916781992 o al 917388089.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Comas Perros Mascotas perro desaparecido rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Los Olivos: familia busca a perrito herido tras sufrir maltrato

Los Olivos: familia busca a perrito herido tras sufrir maltrato

 Callao: familia pide ayuda para encontrar a su perrita Gema

Callao: familia pide ayuda para encontrar a su perrita Gema

 Rímac: familia encontró a su perrito llamado Balú tras más de 15 días desaparecido [VIDEO]

Rímac: familia encontró a su perrito llamado Balú tras más de 15 días desaparecido [VIDEO]

 Cercado de Lima: familiares buscan a perrito de 15 años que desapareció hace más de una semana

Cercado de Lima: familiares buscan a perrito de 15 años que desapareció hace más de una semana
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot