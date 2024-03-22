Comas: familia busca a perrita llamada Karla que desapareció tras salir de paseo

Karla es una perrita hembra, de aproximadamente cuatro años, de tamaño mediano y contextura regular.
Milagros Surichaqui Jiménez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Karla que se perdió el pasado 16 de agosto tras salir de paseo en el distrito limeño de Comas.
El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando su dueña salió con Karla y dos otras perritas de paseo al parque Cristal; sin embargo, la señora ingresó un momento a su vivienda y en cuestión de minutos la mascota se extravió.
Milagros indica que la perrita tenía una ruta preferida y era la de ir al mercado Apicoli. Su dueña trató de buscarla, pero no ha podido encontrarla.
Karla es de raza pitbull, de aproximadamente cuatro años, de tamaño mediano y contextura regular. Además, su pelaje es de color marrón y blanco y cojea de una patita. La última vez que se la vio, no usaba ni collar ni pechera.
Milagros Surichaqui espera encontrar rápido la perrita debido a que teme que sufra de maltrato, pues Karla había sido rescatada desde el mes de mayo del presente año. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 932 168 897.
