Comas: familia busca a perrita llamada Karla que desapareció tras salir de paseo

Milagros Surichaqui Jiménez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Karla que se perdió el pasado 16 de agosto tras salir de paseo en el distrito limeño de Comas.



El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando su dueña salió con Karla y dos otras perritas de paseo al parque Cristal; sin embargo, la señora ingresó un momento a su vivienda y en cuestión de minutos la mascota se extravió.



Milagros indica que la perrita tenía una ruta preferida y era la de ir al mercado Apicoli. Su dueña trató de buscarla, pero no ha podido encontrarla.

