Mascotas

Comas: familia busca a perrita llamada Karla que desapareció tras salir de paseo

Rotafono de RPP | La mascota de raza pitbull no portaba ninguna ropita cuando se extravió hace dos días en las inmediaciones del parque Cristal en el distrito limeño de Comas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Karla es una perrita hembra, de aproximadamente cuatro años, de tamaño mediano y contextura regular.

Karla es una perrita hembra, de aproximadamente cuatro años, de tamaño mediano y contextura regular.

Milagros Surichaqui Jiménez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Karla que se perdió el pasado 16 de agosto tras salir de paseo en el distrito limeño de Comas.

El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando su dueña salió con Karla y dos otras perritas de paseo al parque Cristal; sin embargo, la señora ingresó un momento a su vivienda y en cuestión de minutos la mascota se extravió. 

Milagros indica que la perrita tenía una ruta preferida y era la de ir al mercado Apicoli. Su dueña trató de buscarla, pero no ha podido encontrarla. 

Características de la perrita desaparecida

Karla es de raza pitbull, de aproximadamente cuatro años, de tamaño mediano y contextura regular. Además, su pelaje es de color marrón y blanco y cojea de una patita. La última vez que se la vio, no usaba ni collar ni pechera. 

Milagros Surichaqui espera encontrar rápido la perrita debido a que teme que sufra de maltrato, pues Karla había sido rescatada desde el mes de mayo del presente año. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 932 168 897. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

mascotas desaparecidas Buscan a perrita Rotafono Comas Mascota extraviada
