Comas: familia busca a perrita Pequeña que lleva desaparecida hace casi un mes

Características de la mascota



La perrita tiene 10 años de edad, de tamaño pequeño, patitas cortas, su pelaje es corto y de color beige. Tiene sus colmillos y dientes salidos.



“Desde aquel día vengo buscando a mi perrita, ayúdenme a encontrarla, yo estoy sufriendo mucho a raíz de que ella se fue, no me estoy sintiendo bien de salud, (...) a ella la tenía 10 años junto conmigo”, expresó la dueña de Pequeña.



La familia está muy preocupada por la salud y seguridad de la perrita, pues aseguran que su mascota sabía muy bien la dirección de regreso a casa; sin embargo, hasta ahora no tienen noticias de ella. Cualquier información sobre el paradero de Pequeña pueden llamar al 986919889.