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Mascotas

Comas: familia busca a perrita que se perdió cuando era llevada a recibir un baño medicado en una veterinaria

Rotafono de RPP | Bonie huyó al escuchar el estruendoso ruido de los carros, y no pudieron alcanzarla.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que se le vio a Bonnie, no portaba ropa ni correa.

La última vez que se le vio a Bonnie, no portaba ropa ni correa.

Andrea Alonso se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Bonnie, ocurrida el pasado 10 de abril cuando iba rumbo a recibir un baño medicado en una veterinaria del distrito limeño de Comas.

El hecho sucedió cuando la perrita estaba en camino a la veterinaria, ubicada en el cruce de las avenidas Maestro Peruano y Carabayllo. Al escuchar el ruido de los carros, la perrita huyó y no pudieron encontrarla.

Características de la perrita

Bonnie es una perrita de cinco años, de tamaño mediano, de color blanco, con una rayita negra en la oreja izquierda, patas largas y pelaje enroscado. La última vez que fue vista no llevaba ropa ni correa.

La familia está muy preocupada por Bonnie. Por favor, si usted la ha visto, puede comunicarse al número 913 988 140.

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