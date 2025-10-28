Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

Maricruz Ramos Varón se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de sus perros Coco y Capitán, que se perdieron el pasado 15 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el sector de Belaunde, en el distrito limeño de Comas.

El hecho se dio a las cuatro de la mañana del miércoles 15 de octubre, cuando muy de madrugada uno de sus dueños abrió la puerta de la casa, y los dos perritos producto del juego y algarabía, salieron corriendo de la casa y por más que sus familiares corrieron detrás de ellos, no pudieron alcanzarlos.

