Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

Maricruz Ramos Varón se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de sus perros Coco y Capitán, que se perdieron el pasado 15 de octubre tras salir de su vivienda ubicada en el sector de Belaunde, en el distrito limeño de Comas.
El hecho se dio a las cuatro de la mañana del miércoles 15 de octubre, cuando muy de madrugada uno de sus dueños abrió la puerta de la casa, y los dos perritos producto del juego y algarabía, salieron corriendo de la casa y por más que sus familiares corrieron detrás de ellos, no pudieron alcanzarlos.
Coco y Capitán tienen tres años, no están castrados, son de tamaño grande y contextura regular. En el caso de Coco, es de color blanco, con manchas marrones y un circulo grande color marrón que rodea su ojo derecho. En el caso de Capitán, de color blanco con manchas en las orejas de color marrón más oscuro. Al momento de su desaparición, ninguno de los dos perritos tenían collares.
Maricruz se encuentra muy preocupada por la situación de sus perritos, pues teme que no sobrevivan estando en la calle porque asegura que no están acostumbrados a estar solos tanto tiempo.
Si usted los ha visto, por favor llamar al siguiente número: 908 746 399. Se ofrecerá recompensa.
