Crueldad en Ica: denuncian el envenenamiento de cuatro perritos en el distrito de Sunampe

Eliane Magallanes Anton denunció el envenenamiento de cuatro perros ocurrido esta madrugada en el centro poblado de Santa Fe, en el distrito de Sunampe, provincia de Chincha, en la región Ica.

A través del Rotafono de RPP, Eliane detalló que personas desconocidas usaron pollo a la brasa con veneno para asesinar a las mascotas, un acto que fue presenciado por niños y familiares afectados.

“Hoy en la madrugada han envenenado cuatro mascotas de nuestra familia, cuatro perritos que no sé por qué lo han envenenado, no tienen la culpa de nada, no son agresivos, no han mordido nadie. Hoy en la madrugada nos han levantado una vecina avisando de que las mascotas estaban afuera convulsionando porque lo han tirado este comida de pollo a la brasa con veneno dentro. Qué ser inhumano que ha hecho eso para tener ese acto tan despiadado contra cuatro mascotas que no tienen la culpa de nada”, expresó indignada.

Exigen justicia

Eliane Magallanes y sus vecinos exigen que las autoridades revisen las cámaras de seguridad municipales para identificar a los responsables de este delito.

Eliane Magallanes solicita una investigación formal inmediata, temiendo que la presencia de sustancias tóxicas en la vía pública pueda poner en peligro la vida de los menores de edad.

“Lo único lo que pido es justicia porque donde nosotros vivimos hay pequeños, hay niños y así como meten comida de veneno a los animalitos, quién sabe si mañana un niño de menor pueda ingerir eso y vaya a pasar algo más grave", exigió.