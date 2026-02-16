Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

Burbuja es una perrita hembra, de un año, está esterilizada, de tamaño pequeño, de color blanco y plomo, orejas marrones, pelo semiondulado.
Dioned Perez Zúñiga se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Burbuja que se perdió el pasado 14 de febrero, en el Día de San Valentín, tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Santiago, en la región Cusco.
El hecho se dio el pasado sábado al promediar las ocho de la noche cuando Burbuja salió de la casa, aprovechando que la puerta estaba abierta. Minutos después de que los familiares se dieron cuenta del hecho, salieron a buscarla, pero no lograron encontrarla.
Burbuja es una perrita hembra de un año, está esterilizada, es de tamaño pequeño, su pelaje es semiondulado, de color blanco y plomo, y de orejas marrones.
La mascota sufre de estreñimiento y es bastante asustadiza y nerviosa. El día de su desaparición, la perrita no contaba con collar ni placa.
Dioned hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo y encontrar a su perrita, pues teme que algo malo le pase porque no está acostumbrada estar fuera de casa. Si usted la ha visto, por favor, llamar o escribir al 973 080 557.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.