Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

Características del perrito desaparecido



Burbuja es una perrita hembra de un año, está esterilizada, es de tamaño pequeño, su pelaje es semiondulado, de color blanco y plomo, y de orejas marrones.

La mascota sufre de estreñimiento y es bastante asustadiza y nerviosa. El día de su desaparición, la perrita no contaba con collar ni placa.



Dioned hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo y encontrar a su perrita, pues teme que algo malo le pase porque no está acostumbrada estar fuera de casa. Si usted la ha visto, por favor, llamar o escribir al 973 080 557.