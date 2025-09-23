El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

Brenda Valdez se comunicó con el Rotafono de RPP para buscar a su perrito Lucky, que se perdió el jueves 18 de septiembre, luego de que se escapara de su casa, en el distrito limeño de El Agustino. La mascota sufre de tos cardiaca, por lo que su familia pide ayuda para ubicarla.

Brenda dijo que su perro de 15 años se extravió, entre las 3:30 y las 4:00 p.m., en la calle Los Rubíes, mientras realizaban instalaciones en su casa, momento en que el perro aprovechó una puerta abierta.

“Lo hemos buscado por todos lados el mismo día, pero hasta ahora no lo hemos encontrado. Queremos creer que algún vecino de buen corazón lo tiene”, comentó Brenda.

Ella detalló que su perrito tiene la enfermedad de tos cardíaca y necesita ingerir pastillas de manera diaria para evitar complicaciones en su salud.

“Él tiene un tratamiento específico de por vida por si alguien lo tiene lo pueda devolver. Por favor, ayúdenme difundiendo ya no sé qué más hacer ni dónde más buscar. Estoy desesperada”, expresó Brenda Valdez.

Cualquier información sobre el paradero de la mascota se puede comunicar con la familia al siguiente número 981 540 639.