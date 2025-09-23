menu
Mascotas

El Agustino: buscan a perrito con tos cardiaca que se perdió hace cinco días

Rotafono de RPP | Lucky se extravió el jueves 18 de septiembre en las inmediaciones de la calle Los Rubíes, en el distrito limeño El Agustino. La familia pide ayuda para encontrarlo.
| | Laura Urbina Saldaña
Lucky es un perrito de raza shih tzu con pequinés que necesita sus pastillas para tratar la tos cardiaca.

Lucky es un perrito de raza shih tzu con pequinés que necesita sus pastillas para tratar la tos cardiaca.

Brenda Valdez se comunicó con el Rotafono de RPP para buscar a su perrito Lucky, que se perdió el jueves 18 de septiembre, luego de que se escapara de su casa, en el distrito limeño de El Agustino. La mascota sufre de tos cardiaca, por lo que su familia pide ayuda para ubicarla. 

Brenda dijo que su perro de 15 años se extravió, entre las 3:30 y las 4:00 p.m., en la calle Los Rubíes, mientras realizaban instalaciones en su casa, momento en que el perro aprovechó una puerta abierta. 

“Lo hemos buscado por todos lados el mismo día, pero hasta ahora no lo hemos encontrado. Queremos creer que algún vecino de buen corazón lo tiene”, comentó Brenda. 

Ella detalló que su perrito tiene la enfermedad de tos cardíaca y necesita ingerir pastillas de manera diaria para evitar complicaciones en su salud.  

“Él tiene un tratamiento específico de por vida por si alguien lo tiene lo pueda devolver. Por favor, ayúdenme difundiendo ya no sé qué más hacer ni dónde más buscar. Estoy desesperada”, expresó Brenda Valdez.

Cualquier información sobre el paradero de la mascota se puede comunicar con la familia al siguiente número 981 540 639.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.


La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Buscan a perrito Buscan a Lucky Rotafono El Agustino Mascota desaparecida
