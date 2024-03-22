El Agustino: familia busca a perrito Negro que desapareció hace una semana

Raúl Cáceres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su perrito llamado Negro, que se extravió el 19 de agosto, en el distrito limeño de El Agustino.

El can se perdió hace una semana en las inmediaciones de la avenida Áncash, en la zona de Aniceta Alta, cuando dejaron la puerta abierta de su casa para recibir a un familiar que había llegado de visita.

Negro es de raza mestiza, su pelaje es de color negro y de tamaño pequeño. La última vez que lo vieron fue en las inmediaciones del supermercado Tottus en El Agustino.

Su familia se encuentra angustiada, han recorrido calles del distrito, pero no lo encuentran, por eso apelan a la solidaridad de la población. Cualquier información sobre el paradero del can, puede comunicarse con Raúl al siguiente número telefónico 964 618 873.