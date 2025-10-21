El Agustino: gatito, que se encontraba en torre de alta tensión, fue rescatado tras pedido de ayuda de vecinos

Luz del Sur rescató al gatito



Tras el llamado a través de Rotafono de RPP, Luz del Sur fue rápidamente a la zona y en un trabajo en conjunto con sus equipos especializados lograron subir a la torre donde se encontraba el gatito.

Asimismo, al ver al felino deshidratado, las autoridades de Luz del Sur llevaron al gatito a una veterinaria, situada en el distrito limeño de Miraflores.



“En Luz del Sur, tenemos un profundo respeto y compromiso por el bienestar de los animales. Informamos que un gato que trepó a una altura considerable en una de nuestras torres de alta tensión, ubicada en el distrito de El Agustino, fue rescatado exitosamente. Reiteramos nuestro compromiso con el respeto y la protección de los animales”, declararon autoridades de la compañía.



Actualmente el gatito está siendo estabilizado y tratado por los médicos de la veterinaria para luego ser dado en adopción.

Si usted está interesado en darle un nuevo hogar al gatito, puede llamar al siguiente número de la veterinaria donde es atendido 920 001 842.