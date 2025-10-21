El Agustino: gatito, que se encontraba en torre de alta tensión, fue rescatado tras pedido de ayuda de vecinos

Los vecinos del distrito limeño de El Agustino se encuentran tranquilos y felices luego de que se rescatara a un gatito que se encontraba atrapado en una torre eléctrica, ubicada en el cruce de las avenidas Independencia y Las Lomas.
Desde hace tres días, el gatito se quedó atrapado en la torre de alta tensión luego de subir a la estructura metálica por salvar su vida, pues varios perros lo estaban persiguiendo, según contó un poblador.
“El gatito fue perseguido por muchos perros y del miedo se subió a la torre de alta tensión, pasó tres días ahí, felizmente ya fue rescatado, pero ahora se busca a alguien que pueda adoptar”, afirmó un vecino.
Tras el llamado a través de Rotafono de RPP, Luz del Sur fue rápidamente a la zona y en un trabajo en conjunto con sus equipos especializados lograron subir a la torre donde se encontraba el gatito.
Asimismo, al ver al felino deshidratado, las autoridades de Luz del Sur llevaron al gatito a una veterinaria, situada en el distrito limeño de Miraflores.
“En Luz del Sur, tenemos un profundo respeto y compromiso por el bienestar de los animales. Informamos que un gato que trepó a una altura considerable en una de nuestras torres de alta tensión, ubicada en el distrito de El Agustino, fue rescatado exitosamente. Reiteramos nuestro compromiso con el respeto y la protección de los animales”, declararon autoridades de la compañía.
Actualmente el gatito está siendo estabilizado y tratado por los médicos de la veterinaria para luego ser dado en adopción.
Si usted está interesado en darle un nuevo hogar al gatito, puede llamar al siguiente número de la veterinaria donde es atendido 920 001 842.
