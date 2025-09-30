El Agustino: perra llamada Laica desapareció tras ser atropellada por una moto [VIDEO]

Kharla López se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su perrita llamada Laica se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 25 de septiembre. Su mascota se perdió en la cuadra 6 de la calle Las Azucenas, ubicada en la urbanización Primavera, en el distrito limeño de El Agustino.

La dueña de Laica contó que una paseadora estaba con su perrita en esta zona de El Agustino y una moto la atropelló; por lo que, el animal salió corriendo hacia rumbo desconocido. La chica encargada no la siguió; todo lo contrario, se quedó discutiendo con el hombre que iba manejando el vehículo.

En ese sentido, comentó que las cámaras de vigilancia captaron la escena y se ve que su perrita corre desorientada a causa de lo ocurrido, pues estaba bastante asustada. "Ella no acostumbra a salir así sola, ni sabe cruzar pistas, ni sabe cruzar calles", señaló la ciudadana.