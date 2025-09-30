menu
El Agustino: perra llamada Laica desapareció tras ser atropellada por una moto [VIDEO]

Rotafono de RPP | Laica es una perrita dócil, cariñosa y de avanzada edad, y tiene a su dueña bastante preocupada, ya que desapareció el pasado jueves 25 de septiembre y no tiene idea dónde pueda estar.
| | Victor Pacheco
La dueña de Laica está muy preocupada por su perrita desaparecida
La dueña de Laica está muy preocupada por su perrita desaparecida | Fuente: Rotafono

Kharla López se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su perrita llamada Laica se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 25 de septiembre. Su mascota se perdió en la cuadra 6 de la calle Las Azucenas, ubicada en la urbanización Primavera, en el distrito limeño de El Agustino.

La dueña de Laica contó que una paseadora estaba con su perrita en esta zona de El Agustino y una moto la atropelló; por lo que, el animal salió corriendo hacia rumbo desconocido. La chica encargada no la siguió; todo lo contrario, se quedó discutiendo con el hombre que iba manejando el vehículo.

En ese sentido, comentó que las cámaras de vigilancia captaron la escena y se ve que su perrita corre desorientada a causa de lo ocurrido, pues estaba bastante asustada. "Ella no acostumbra a salir así sola, ni sabe cruzar pistas, ni sabe cruzar calles", señaló la ciudadana.

Características de la perrita desaparecida

La señora agregó que ese día buscó a su mascota por esa zona y en las inmediaciones del lugar donde se perdió, pero no la encontró. Asimismo, comentó que algunas personas la llamaron y le dijeron que la había visto en algunos parques de alrededor y por la Vía de Evitamiento, pero cuando fueron ahí tampoco la hallaron.

“Seguimos buscando. Ya lleva cinco días desaparecida sin ningún sin ninguna pista ni nada”, señaló Kharla López. La mujer sostuvo que Laica es una perra de avanzada edad, está esterilizada y es bastante temerosa. 

"Puede parecer brava, pero en realidad es muy dócil y cariñosa", manifestó. Por ello, pide a la gente que si la ven se acerquen y la agarren para que no se escape. Además, su pelaje es de color beige y blanco, y alrededor de sus ojos marrones es rosado. También, posee la nariz de color marrón oscuro.

Para cualquier información, pueden llamar a los siguientes números: 940090769 o al 938236281.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Perros Perra desaparecida Mascota desaparecida rotafono El Agustino Animales
