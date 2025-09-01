menu
Mascotas

Huancayo: piden ayuda para encontrar a perrita Olenka que desapareció tras detonación de pirotécnicos

Rotafono de RPP | La mascota se perdió en el anexo Incho, cerca del mediodía, debido a que los ruidos de los cohetecillos la asustaron.
| | Laura Urbina Saldaña
Karen Rodenas está preocupada y busca ayuda de la comunidad de Huancayo para encontrar a su perrita, de siete años.

| Fuente: Rotafono

Karen Rodenas Gonzales se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su perrita llamada Olenka que desapareció el domingo 31 de agosto tras la detonación de pirotécnicos en conmemoración de Santa Rosa, en el distrito de Huancayo, región Junín.

La mascota se perdió en la cuadra 11 de la calle Prolongación Trujillo, en el anexo Incho, cerca del mediodía, debido a que los ruidos de los cohetecillos la asustaron.  

Karen Rodenas está preocupada y busca ayuda de la comunidad de Huancayo para encontrar a su perrita, de siete años.

“Olenka tiene 7 años ya es viejita y no puede ver muy bien con el ojo izquierdo, es mestiza la adopte en plena pandemia y ella me ayudó mucho a seguir viviendo porque era época de pandemia, fue mi luz en mi vida, y ahora no sé qué hacer”, expresó con angustia.

Olenka es de raza mestiza, no tiene cola, su pelaje es de color marrón claro y tenía un color verde color jade. La perrita es muy amigable con las personas y es muy educada. “Estoy desesperada no he podido dormir y la estamos buscando”, manifestó. 

Cualquier información sobre el paradero de Olenka, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 954 471 311.

