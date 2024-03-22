Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

Leydi Collantes se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden a buscar a su perrito llamado “Momo”, que se perdió el 3 de marzo en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad.

Contó que su perro se escapó accidentalmente cuando un pariente entró a su vivienda, situada en la zona de Villa Judicial; sin embargo, sus dueños notaron su ausencia a la mañana siguiente.

“Un familiar llegó a mi casa a esa hora y no se dio cuenta que se había salido mi perrito y nos dimos cuenta ya recién al otro día en la mañana temprano que no estaba y ya lo hemos comenzado a buscar, pero no hasta ahorita no hemos podido dar con él”, expresó.

Actualmente, “Momo” se encuentra desprotegido, ya que no porta collar, placa de identificación ni ninguna prenda de vestir, según dijo su dueña.