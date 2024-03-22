Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

Leydi contó que su perro se escapó accidentalmente cuando un pariente entró a su vivienda en Villa Judicial.
Leydi Collantes se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden a buscar a su perrito llamado “Momo”, que se perdió el 3 de marzo en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad.
Contó que su perro se escapó accidentalmente cuando un pariente entró a su vivienda, situada en la zona de Villa Judicial; sin embargo, sus dueños notaron su ausencia a la mañana siguiente.
“Un familiar llegó a mi casa a esa hora y no se dio cuenta que se había salido mi perrito y nos dimos cuenta ya recién al otro día en la mañana temprano que no estaba y ya lo hemos comenzado a buscar, pero no hasta ahorita no hemos podido dar con él”, expresó.
Actualmente, “Momo” se encuentra desprotegido, ya que no porta collar, placa de identificación ni ninguna prenda de vestir, según dijo su dueña.
Collantes explicó que una característica importante para reconocer a su perrito es un tic nervioso en su cabeza que se manifiesta cuando atraviesa situaciones de estrés.
“Mi perrito antes estuvo enfermo, ahorita ya está bien, pero le ha quedado un tic en la cabeza cuando está muy estresado y asustado, como que la parte de su cabeza empieza a saltar, a palpitar un poco”, expresó.
Momo es un perrito macho de raza mestizo, no está castrado y es de tamaño mediano. La familia pide apoyo a la comunidad para localizar a su can. Se ofrece una recompensa económica para la persona que conozca su paradero.
Cualquier información puede comunicarse con Leydi Collantes al siguiente número telefónico 964 299 506.
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