Huarmey: buscan a perrito Lester que se perdió durante un viaje por la carretera

Karlo Altamirano se comunicó con el Rotafono de RPP para que le ayuden a buscar a su perrito Lester, quien se perdió la madrugada del 28 de diciembre, entre Paramonga y Huarmey, durante un viaje por la carretera Panamericana Norte, cuando se dirigía de Lima a Chimbote.

Sus dueños lo perdieron de vista durante una parada del vehículo en la vía nacional, cuando el perrito se bajó cerca de la playa Las Zorras, poco antes de llegar a la ciudad de Huarmey, pero no pudieron encontrarlo debido a la oscuridad de la madrugada.

“Fueron a buscarlo, pero era oscuro y fue justo en ese desierto que está antes de llegar Huarmey, desde el peaje de Paramonga hasta Huarmey que se perdió”, detalló.

Karlo Altamirano dijo que el pelaje de su can es frondoso y tiene apariencia como si estuviera sucio y sin peinar, es tamaño mediano de raza criolla, tranquilo y obediente.

A pesar de su carácter dócil y amigable, el animal tiene la particularidad de perseguir y ladrar a las motocicletas en movimiento.

Cualquier información sobre el paradero de Lester, puede comunicarse con Karlo al siguiente número 948 676 170.