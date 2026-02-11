Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

Características de los perritos



Cody tiene cuatro años, es de raza Schnauzer, su pelaje es de color gris y blanco y no tiene colita. Además, tiene una bolita de grasa en el lomo y sufre de alergias en las piernas y el cuerpo. Cody no se deja agarrar y no portaba collar al momento de su desaparición.

Paco es de raza Shih Tzu, tiene dos años y es de color negro. Tiene manchas en el pecho y la barbilla y algunas canitas en el lomo. Es muy temeroso y no sabe cruzar las pistas solo. Al momento de su desaparición, Paco tampoco llevaba correa.



Anthony se encuentra muy preocupado por la seguridad de sus perritos. Asimismo, ofrece una recompensa de 200 soles. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número 916 745 939.

