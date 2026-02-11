menu
Mascotas

Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

Rotafono de RPP | Las mascotas se perdieron el miércoles pasado, al promediar las ocho de la noche, cuando la abuelita del dueño de los canes dejó la puerta de la casa entreabierta, en el distrito limeño de Independencia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Cuando los otros habitantes de la casa se dieron cuenta de la ausencia de Cody y Paco, fueron rápidamente a buscarlos pero no tuvieron éxito.

Cuando los otros habitantes de la casa se dieron cuenta de la ausencia de Cody y Paco, fueron rápidamente a buscarlos pero no tuvieron éxito.

Anthony Valderrama se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de sus perritos Cody y Paco que se perdieron el pasado cuatro de febrero tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.

El hecho se dio el pasado miércoles, al promediar las ocho de la noche, cuando la abuelita de Anthony dejó la puerta de la casa entreabierta, en la urbanización El Ermitaño y los perritos aprovecharon para salir. 

Cuando los otros habitantes de la casa se dieron cuenta de la ausencia de Cody y Paco, fueron rápidamente a buscarlos, pero no tuvieron éxito.

Características de los perritos

Cody tiene cuatro años, es de raza Schnauzer, su pelaje es de color gris y blanco y no tiene colita. Además, tiene una bolita de grasa en el lomo y sufre de alergias en las piernas y el cuerpo. Cody no se deja agarrar y no portaba collar al momento de su desaparición. 

Paco es de raza Shih Tzu, tiene dos años y es de color negro. Tiene manchas en el pecho y la barbilla y algunas canitas en el lomo. Es muy temeroso y no sabe cruzar las pistas solo. Al momento de su desaparición, Paco tampoco llevaba correa. 

Anthony se encuentra muy preocupado por la seguridad de sus perritos. Asimismo, ofrece una recompensa de 200 soles. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número 916 745 939. 

El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

mascotas perros desaparecidos Rotafono Independencia Buscan a perros
