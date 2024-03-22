Independencia: familia busca a perrito Ferxxo que desapareció hace 21 días

Josué Marchan se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Ferxxo, quien se perdió el pasado 6 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.



El hecho se dio al promediar las tres de la tarde cuando el perrito salió de su casa, situada por la zona del Ermitaño, cuando uno de los familiares dejó la puerta entreabierta del inmueble y la mascota aprovechó para escapar.