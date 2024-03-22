Independencia: familia busca a perrito Ferxxo que desapareció hace 21 días

Ferxxo es de cruce de un schnauzer y un mestizo, tiene tres años, es un perrito macho pero no esterilizado, tiene el pelaje mediano de color blanco y ensortijado.
Josué Marchan se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Ferxxo, quien se perdió el pasado 6 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.
El hecho se dio al promediar las tres de la tarde cuando el perrito salió de su casa, situada por la zona del Ermitaño, cuando uno de los familiares dejó la puerta entreabierta del inmueble y la mascota aprovechó para escapar.
Ferxxo es de cruce de un schnauzer y un mestizo, tiene tres años, es un perrito macho, pero no se encuentra esterilizado, tiene el pelaje mediano de color blanco y ensortijado. La última vez que se le vio no utilizaba collar ni ropita.
La familia se encuentra desesperada por encontrar a Ferxxo, pues indica que no está acostumbrado a salir o estar por la calle solo por mucho tiempo. Si usted conoce alguna información, por favor, llamar a su dueño al siguiente número telefónico 960 601 499.
