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Mascotas

Jesús María: familia busca a perrito Yepeto que desapareció hace dos días

Rotafono de RPP | Vilma Herra dijo que testigos vieron a su perrito deambular por la cuadra 11 de la avenida La Mar del distrito limeño de Pueblo Libre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yepeto es un perrito macho de 9 años, no está esterilizado, de tamaño mediano, de color marrón con la pechera blanca, y las orejas de color negro.

Yepeto es un perrito macho de 9 años, no está esterilizado, de tamaño mediano, de color marrón con la pechera blanca, y las orejas de color negro.

Vilma Herrera Bustamante se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Yepeto que se perdió el domingo 29 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Jesús María. 

El hecho ocurrió al promediar las ocho de la mañana, cuando el perrito se escapó por la ventana de la casa, situada en el jirón Hermilio Valdizán. Cuando sus dueños se dieron cuenta de la ausencia de Yepeto fueron a buscarlo, pero no tuvieron éxito.

Vilma dijo que por redes sociales le enviaron la información de que su perrito Yepeto habría deambulado por la cuadra 11 de la avenida La Mar, ubicado en el distrito limeño de Pueblo Libre, donde lo vieron desvanecerse. 

La persona que vio al can refirió que pasó rápido con un carro, pues también había serenazgo de la zona, pero no supo más de Yepeto. 

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Características del perrito desaparecido

Yepeto es un perrito macho de 9 años, no está esterilizado, de tamaño mediano, de color marrón con la pechera blanca, y las orejas de color negro. Al momento de su desaparición, el perrito no portaba ningún collar ni pechera. 

Vilma pide ayuda a la población para que puedan ayudarla a encontrar a su perrito debido a que teme que debido a su avanzada edad pueda poner en riesgo su seguridad.

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