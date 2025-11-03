menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

La Libertad: familia busca a perrito de 11 años que desapareció tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | Roco se perdió el 30 de octubre en la urbanización El Bosque, en el distrito de Trujillo. El perrito de 11 años fue operado de una hernia y es acompañante emocional de su dueña.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Roco es un perrito de 11 años, macho, de tamaño grande, de contextura regular, de pelo corto de color beige, no tiene un diente, fue operado por una hernia y es estreñido.

Roco es un perrito de 11 años, macho, de tamaño grande, de contextura regular, de pelo corto de color beige, no tiene un diente, fue operado por una hernia y es estreñido.

Ahira Alvarado se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Roco, que se perdió el pasado jueves 30 de octubre tras salir de su vivienda, ubicada en la urbanización El Bosque, distrito de Trujillo, en la región La Libertad. 

El hecho se dio al promediar la una de la tarde, cuando el perrito salió de su casa a realizar sus necesidades. Sin embargo, pasadas las horas, el perrito no volvió y sus dueños iniciaron con la búsqueda, pero no han podido hallarlo. 

“Roco salió pasada la 1 de la tarde al baño, pero creemos que siguió a mi vecino en dirección a La Noria. Desde ahí se desorientó porque ha llegado a Razuri segunda etapa y ha estado por la avenida Vallejo”, detalló.

Algunos testigos vieron al can deambulando por la urbanización Razuri y la avenida Vallejo. La compañía del perrito es fundamental para su dueña, pues la ha acompañado a superar cuadros de ansiedad y pérdidas familiares. 

Te recomendamos
La Libertad: visitantes preocupados por el avanzado deterioro del Club Social de Pacasmayo

La Libertad: visitantes preocupados por el avanzado deterioro del Club Social de Pacasmayo

 Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

Características del perrito desaparecido

Roco es un perrito de 11 años, macho, de tamaño grande, de contextura regular, de pelo corto de color beige, no tiene un diente, fue operado por una hernia y es estreñido. La última vez que fue visto, el perrito utilizaba un collar de color rojo. 

Ahira está sumamente preocupada por su perrito Roco, pues teme por la supervivencia del can, ya que han pasado cuatro días fuera de casa. Si usted lo ha visto, puede llamar al siguiente número telefónico 997 589 067

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
mascota desaparecida La Libertad Rotafono mascota Buscan a perrito Roco Trujillo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: perrito llamado Cratos desapareció hace más de una semana [VIDEO]

San Juan de Lurigancho: perrito llamado Cratos desapareció hace más de una semana [VIDEO]

 Cercado de Lima: perrito llamado Ogui se perdió tras cohetes por la procesión del Señor de los Milagros [VIDEO]

Cercado de Lima: perrito llamado Ogui se perdió tras cohetes por la procesión del Señor de los Milagros [VIDEO]

 Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

 Chorrillos: familia busca a gatito Ron que se perdió desde hace cinco días

Chorrillos: familia busca a gatito Ron que se perdió desde hace cinco días
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot