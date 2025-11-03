La Libertad: familia busca a perrito de 11 años que desapareció tras salir de su vivienda

Ahira Alvarado se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Roco, que se perdió el pasado jueves 30 de octubre tras salir de su vivienda, ubicada en la urbanización El Bosque, distrito de Trujillo, en la región La Libertad.



El hecho se dio al promediar la una de la tarde, cuando el perrito salió de su casa a realizar sus necesidades. Sin embargo, pasadas las horas, el perrito no volvió y sus dueños iniciaron con la búsqueda, pero no han podido hallarlo.

“Roco salió pasada la 1 de la tarde al baño, pero creemos que siguió a mi vecino en dirección a La Noria. Desde ahí se desorientó porque ha llegado a Razuri segunda etapa y ha estado por la avenida Vallejo”, detalló.

Algunos testigos vieron al can deambulando por la urbanización Razuri y la avenida Vallejo. La compañía del perrito es fundamental para su dueña, pues la ha acompañado a superar cuadros de ansiedad y pérdidas familiares.

