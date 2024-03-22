La Molina: familia busca a perrita Susy con dermatitis severa

Susy lleva un arnés rosado, collar rojo y una plaquita flexible de silicona con su nombre y el teléfono de contacto.
Una familia se encuentra en la búsqueda de Susy, una perrita con dermatitis severa, que desapareció el lunes 22 de junio, en la zona de residencial Monterrico, en el distrito limeño de La Molina.
A través del Rotafono de RPP, su dueña Celeste García hace un llamado público a la comunidad para encontrarla debido a que la mascota padece daños en la piel y requiere medicación diaria para su tratamiento.
La perrita Susy fue vista por última vez en el parque Génesis. Según los reportes de los vecinos, la mascota salió corriendo de la intersección de las avenidas Separadora Industrial y La Molina, donde lamentablemente fue golpeada por un automóvil.
Susy es de color grisáceo con tintes marrón claro, muy poco pelaje y ojos muy expresivos. Pesa 6 kilos aproximadamente. La perrita, de un cruce entre un Shih Tzu y perro chino, vestía una chompa verde con ribetes rojos y estampado de huesitos (amarillos y rojos).
La mascota lleva un arnés rosado, collar rojo y una plaquita flexible de silicona con su nombre “Susy” y el teléfono de contacto.
Aunque la familia ha recibido indicios de posibles avistamientos en distritos como Miraflores, Barranco, Surco y Santa Anita, hasta el momento no puede ubicarla.
Si usted ha visto a Susy o la tiene bajo su resguardo, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes números 998 362 804 y 994 037 347. La familia ofrece una recompensa por información que ayude a dar con su paradero.
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