La Molina: familia busca a perrita Susy con dermatitis severa

Una familia se encuentra en la búsqueda de Susy, una perrita con dermatitis severa, que desapareció el lunes 22 de junio, en la zona de residencial Monterrico, en el distrito limeño de La Molina.

A través del Rotafono de RPP, su dueña Celeste García hace un llamado público a la comunidad para encontrarla debido a que la mascota padece daños en la piel y requiere medicación diaria para su tratamiento.

La perrita Susy fue vista por última vez en el parque Génesis. Según los reportes de los vecinos, la mascota salió corriendo de la intersección de las avenidas Separadora Industrial y La Molina, donde lamentablemente fue golpeada por un automóvil.