Kira, perrita pitbull que fue rescatada de la calle desapareció en la urbanización Los Huertos de La Molina [VIDEO]

Carlos Luna se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su perrita llamada Kira se encuentra desaparecida desde la mañana del último sábado 14 de marzo. Ella se perdió en la urbanización Los Huertos de La Molina cuando se fue a pasear con un especialista y no se sabe nada de su mascota.
El señor pide ayuda de las autoridades y de la ciudadanía en general para encontrar a su fiel compañera; sobre todo, porque su pareja está desconsolada al no hallarla. Ellos han buscado por varias zonas del distrito limeño de La Molina, pero no la han encontrado; incluso fueron a Mayorazgo, en Ate, pero tampoco tuvieron éxito.
La familia está que busca a Kira por varias zonas y piden apoyo con las cámaras de vigilancia | Fuente: Rotafono
El ciudadano conto que hace un tiempo atrás contrató a un paseador para que saque a su perrita y que aquel sábado lo sacó al promediar las 8.00 a. m. Ellos viven en Sol de La Molina y se fueron a Los Huertos, que es la urbanización aledaña. A los minutos, Kira se soltó y corrió hacia rumbo desconocido.
El paseador no la persiguió de inmediato, ya que pensó que iba a volver, pero 20 minutos después aproximadamente se asustó y comenzó a buscarla. Al no hallarla, comunicó esta noticia a sus dueños, quienes recorrieron las calles, pero no encontraron a su mascota y los vecinos la vieron tampoco.
El señor Luna comentó que su perrita es de raza pitbull y que estaba abandonada en la calle. Él y su esposa la rescataron y se la llevaron a su casa en La Molina. Ellos hacen una solicitud de apoyo a la policía y vecinos para que informen si la han visto. Solamente quieren saber si alguien la tiene y decirle que se la puede quedar, en caso esté bien.
Kira es de tamaño mediano con el pelaje atigrado de color marrón en su lomo, piernas y cabeza; mientras que blanco en su cuello y parte inferior de sus patas, y en su hocico. Es dócil y cariñoso, a pesar de que tiene un aspecto imponente. Asimismo, tiene 6 años y está esterilizada.
Ella debe estar desesperada y asustada, ya que se había acostumbrado a su hogar. Por dicha razón, la familia pide todo el apoyo posible, para ubicarla, ya que personas inescrupulosas pueden usarla para peleas.
Para cualquier información pueden comunicarse a los siguientes números: 987963267 o al 940171723.
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