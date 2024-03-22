Kira, perrita pitbull que fue rescatada de la calle desapareció en la urbanización Los Huertos de La Molina [VIDEO]

Características de Kira

El señor Luna comentó que su perrita es de raza pitbull y que estaba abandonada en la calle. Él y su esposa la rescataron y se la llevaron a su casa en La Molina. Ellos hacen una solicitud de apoyo a la policía y vecinos para que informen si la han visto. Solamente quieren saber si alguien la tiene y decirle que se la puede quedar, en caso esté bien.

Kira es de tamaño mediano con el pelaje atigrado de color marrón en su lomo, piernas y cabeza; mientras que blanco en su cuello y parte inferior de sus patas, y en su hocico. Es dócil y cariñoso, a pesar de que tiene un aspecto imponente. Asimismo, tiene 6 años y está esterilizada.

Ella debe estar desesperada y asustada, ya que se había acostumbrado a su hogar. Por dicha razón, la familia pide todo el apoyo posible, para ubicarla, ya que personas inescrupulosas pueden usarla para peleas.

Para cualquier información pueden comunicarse a los siguientes números: 987963267 o al 940171723.