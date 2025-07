La Victoria: denuncian a adulto mayor que atacó y causó la muerte de un perro

Jazmine Rovai se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito Denver, de raza pitbull, fue golpeado y asesinado con un fierro por un adulto mayor tras un enfrentamiento con otra mascota en el distrito limeño de La Victoria.

La denunciante narró que el ataque ocurrió el domingo 27 de julio en el parque Señor de los Milagros, en la Unidad Vecinal Matute, bloque 50, cuando su perro Denver se escapó y corrió a morder a un can.

La señora Emma Cheel Román, quien realizó la denuncia formal ante la comisaría por maltrato y crueldad animal, dijo que su mascota fue víctima de una violenta agresión con una estaca de construcción cuando el perro ya estaba sometido por el señor Juan Carlos Visurraga Antayhua, de 71 años. El ataque quedó grabado en un video de la zona.

En su defensa, el denunciado Juan Carlos Visurraga, un policía jubilado, contó que quiso separar al pitbull con una correa de nylon que estaba en lugar, logrando herirlo en varias parte de su cuerpo. Sin embargo, el can fue llevado a la veterinaria, donde se confirmó su deceso.

Jazmine Rovai contó que el agresor, quien fue detenido por agentes del orden, había amenazado previamente con matar a su perro y lamentó que lo que pudo haber sido defensa propia se convirtió en un acto de ensañamiento.

Pide justicia para su mascota

Jazmine Rovai solicitó justicia y que se sancione al hombre provocó la muerte de su amada mascota, de tres años, al considerar que se ha cometido el delito de maltrato y crueldad animal.

“El 27 de julio, en la Unidad Vecinal Matute, un hombre llamado Juan Carlos Visurraga asesinó a mi perrito Denver. Él era parte de mi familia, era un perrito bueno, noble, que no se metía con nadie. No tengo palabras para describir lo que siento. Solo quiero justicia, que esto no quede impune”, expresó con tristeza.