La Victoria: joven busca a su perrita Kira que se escapó al ir a la veterinaria

El detalle es que Kira es un perro de soporte emocional, ya que ayuda a su abuela, quien ahora se encuentra triste y desconsolada porque ya han pasado más de 30 días y no sabe nada de ella. Por dicha razón, el señor Depablos reitera el pedido público de ayuda a la ciudadanía, para que colabore con los videos de las cámaras de vigilancia.

La perrita no come cualquier comida y no está acostumbrada a estar en la calle suelta | Fuente: Rotafono