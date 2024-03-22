Lambayeque: familia pide ayuda para encontrar a cachorra de seis meses

Yessica Melendrez Sosa se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que ayuden a encontrar a su perrita llamada Bony, que se extravió el 1 de enero en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la región Lambayeque.

El incidente ocurrió el día de Año Nuevo, a las 11 de la mañana, en el cruce de las avenidas Hermosa y Geranios, cuando la mascota salió a jugar con otros perros frente a su domicilio.

“Siempre a las 11 de la mañana saco a mi perrita media hora para que ella pueda jugar con los demás perritos. La cuestión es que yo entré al baño en cuestión de minutos y cuando yo volví a salir, mi perrita ya no estaba”, relató.

La familia ha realizado intensas búsquedas, pero hasta el momento no ha podido encontrarla, por eso se comunicó con el Rotafono de RPP, con la esperanza de que pueda hallarla.

Yessica expresó su preocupación y solicita el apoyo de la comunidad para recuperar a su amada mascota, de pelaje color negro.

“Estoy buscándola y de todo corazón espero que me puedan ayudar a encontrarla. Estoy muy preocupada por ella; en casa todos la queremos y la extrañamos mucho”, expresó con preocupación.

La dueña sospecha que Bony fue robada por un desconocido en lugar de haberse extraviado por cuenta propia.

Cualquier información sobre el paradero de la mascota, puede comunicarse con Yessica Melendrez al siguiente número telefónico 949 647 396.