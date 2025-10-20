Lince: Kira desapareció hace tres días en inmediaciones del parque Micaela Bastidas

Yadira Pichiuza Rojas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrita llamada Kira se encuentra desaparecida desde este último sábado 18 de octubre. Su mascota se perdió en las inmediaciones del parque Micaela Bastidas, ubicado en la avenida Prolongación Iquitos, en el distrito limeño de Lince.
La ciudadana comentó que su perrita sufre del corazón y debe tomar sus medicinas; por eso, hace un pedido de ayuda público para que los vecinos de la zona colaboren. Asimismo, pide apoyo a las autoridades correspondiente como la policía para que Kira sea rescatada lo antes posible.
Según narró la señora, aquel sábado salió a pasear a sus dos perritos y dejó suelta a Kira, pero se alejó junto a su otra mascota. Fue en ese momento en que se fue corriendo hacia dirección desconocida. Por más que intentó seguirle el ritmo no la alcanzó y tenía miedo de que se le escapé el otro animal.
Ella y su familia la buscaron por los alrededores de este parque en Lince, pero no la encontraron. Sin embargo, se enteraron que la vieron por última vez a la altura del mercado Rospigliosi, situado en la cuadra 5 del jirón Manuel Ascencio Segura con dirección a la calle Teodoro Cárdenas.
Kira es la perrita más pequeña cuya nariz tiene un color más claro | Fuente: Rotafono
Cabe mencionar que Kira llevaba puesto una pechera rosada y verde. La perrita tiene seis años y es de raza mestiza, pero tiene grandes rasgos poodle. Su pelaje es de color blanco y ondulado, cuyos ojos resaltan mucho y tiene unas líneas a los costado de color marrón oscuro, y es de tamaño pequeño.
Yadira Pichiuza señaló que ofrece una recompensa económica a quien le entregue a su perrita o a la persona que tenga información sobre Kira. Por eso, para cualquier comunicación pueden llamar a los siguientes números: 936124174 o al 981016364.
