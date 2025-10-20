Lince: Kira desapareció hace tres días en inmediaciones del parque Micaela Bastidas

Yadira Pichiuza Rojas se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrita llamada Kira se encuentra desaparecida desde este último sábado 18 de octubre. Su mascota se perdió en las inmediaciones del parque Micaela Bastidas, ubicado en la avenida Prolongación Iquitos, en el distrito limeño de Lince.

La ciudadana comentó que su perrita sufre del corazón y debe tomar sus medicinas; por eso, hace un pedido de ayuda público para que los vecinos de la zona colaboren. Asimismo, pide apoyo a las autoridades correspondiente como la policía para que Kira sea rescatada lo antes posible.