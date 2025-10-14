Los Olivos: buscan a perrita peruana desaparecida hace dos días

Gabriela Ramos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrita peruana llamada Tomasa, que se perdió el domingo 12 de octubre, en el distrito limeño de Los Olivos.

Gabriela dijo que su mascota salió de la casa a las 7 de la mañana del último domingo, como lo hace habitualmente para ir al parque Virgen del Chapi, en la urbanización Covida, pero no regresó a su hogar.

A pesar de que la perrita tiene doce años y conoce bien su rutina y vecindario, su ausencia causó preocupación cuando no volvió a la hora acostumbrada.

Gabriela Ramos ha iniciado la búsqueda de su mascota por el distrito de Los Olivos, pero no ha podido encontrarla, por eso invoca a la solidaridad de la comunidad.

Características de Tomasa

Tomasa es de pelaje negro con canas y está esterilizada. La mascota fue vista por última vez en las inmediaciones del parque Virgen del Chapi.

“Tomasa es una perrita peruana de 12 años, ya está viejita y tiene sus canitas. No creo que se la hayan robado, pero ella está esterilizada, entonces tampoco sirve para la reproducción”, acotó Gabriela.

Cualquier información sobre su paradero pueden comunicarse al siguiente número telefónico 989 162 587.