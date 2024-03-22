Los Olivos: buscan a perrito Mathías que desapareció hace dos meses

Gian Castillo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su perrito Mathías, que se extravió el 28 de junio, en el distrito de Los Olivos.

El dueño del can comentó que el incidente ocurrió el 28 de junio entre las siete y ocho de la mañana, cuando el perro se escapó de una fábrica al quedar la puerta abierta.

Indicó que Mathías fue visto cruzando una avenida principal cerca del óvalo Naranjal y el hospital de Los Olivos, donde casi fue atropellado.

Las cámaras de seguridad mostraron que el tráfico se detuvo brevemente, lo que se presume que una persona que conducía un auto se lo hallado llevado para salvarlo.

Gian Castillo contó que la búsqueda ha durado dos meses y tiene un significado emocional adicional, ya que Matías era la mascota de su padre, quien también falleció recientemente.

“La situación es aún más triste porque Matías era el perro de mi papá y mi papá falleció hace como casi dos meses también. Después de eso, no hay no hay más mayor señal del perro. Creemos que alguien por salvarlo y sacarlo de esa situación se lo levantó y se lo terminó llevando", explicó el joven.

Mathías, tiene 5 años, es un perro pequeño de raza pomerania y su pelaje es de color blanco. Su familia ofrece una recompensa de 500 soles, para la persona que conozca su paradero.