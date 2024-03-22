menu
Los Olivos: familia busca a perrita Dulce que desapareció un día antes de Navidad

Rotafono de RPP | Dulce es una perrita hembra, tiene cinco años, la mitad de su lomo es de color caramelo y tiene los dientes sobresalidos. Su dueña pide ayuda para encontrarla.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Sussy Bueno Melgar no muerde, es amigable y no llevaba ni correa ni ropita porque el día de Navidad le iban a realizar su corte y su baño.

Sussy Bueno Melgar no muerde, es amigable y no llevaba ni correa ni ropita porque el día de Navidad le iban a realizar su corte y su baño.

Sussy Bueno Melgar se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Dulce que se perdió un día antes de Navidad tras salir de su vivienda, en el distrito limeño de Los Olivos

La perrita salió de su casa, ubicada en la calle Parihuanca, por una pollería conocida como “El Gordo”. A través de las cámaras de seguridad, vieron que la perrita caminó con dirección a la carretera Panamericana Norte. 

Características de la perrita desaparecida

Dulce es una perrita hembra, tiene cinco años y la mitad de su lomo es de color caramelo. La mascota tiene los dientes sobresalidos, es nerviosa con los ruidos, no muerde, es amigable y no llevaba ni correa ni ropita porque el día de Navidad le iban a realizar su corte y su baño.

La familia espera que la población pueda ayudarlos a localizar a la perrita Dulce, pues aseveran que temen sobre la seguridad de la mascota.

Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número 997 203 043. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

