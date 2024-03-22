Los Olivos: familia busca a perrita Dulce que desapareció un día antes de Navidad

Características de la perrita desaparecida



Dulce es una perrita hembra, tiene cinco años y la mitad de su lomo es de color caramelo. La mascota tiene los dientes sobresalidos, es nerviosa con los ruidos, no muerde, es amigable y no llevaba ni correa ni ropita porque el día de Navidad le iban a realizar su corte y su baño.



La familia espera que la población pueda ayudarlos a localizar a la perrita Dulce, pues aseveran que temen sobre la seguridad de la mascota.

Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número 997 203 043.

