Los Olivos: familia busca a perrita parcialmente ciega que desapareció tras huir del ruido de fuegos artificiales

Andrea Raquel Angulo Hernandez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Dulce, parcialmente ciega, que escapó de su vivienda, el sábado 29 de noviembre, tras la detonación de fuegos artificiales, en el distrito limeño de Los Olivos.



El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando muy cerca del asentamiento humano Los Olivos de Pro, se emitieron fuertes ruidos a raíz de la quema de pirotécnicos.

La perrita salió despavorida del lugar y por más que Andrea trató de buscarla, no tuvo éxito, solo pudo notar que se fue con dirección a la zona de Canta Callao.



Andrea comentó que rescató a Dulce hace más de tres años cuando la perrita deambulaba en un mercado en Comas. En ese momento, la mascota se encontraba sin un ojo.

