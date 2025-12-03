menu
Mascotas

Los Olivos: familia busca a perrita parcialmente ciega que desapareció tras huir del ruido de fuegos artificiales

Rotafono de RPP | La mascota llamada Dulce escapó de su vivienda el 29 de noviembre en el asentamiento humano Los Olivos de Pro, donde detonaron fuegos artificiales.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La perrita tiene siete años, está esterilizada, es de tamaño pequeño, el pelaje corto y bastante lacio, de color blanco en la mayoría del cuerpo y manchas marrones en la colita.

La perrita tiene siete años, está esterilizada, es de tamaño pequeño, el pelaje corto y bastante lacio, de color blanco en la mayoría del cuerpo y manchas marrones en la colita.

Andrea Raquel Angulo Hernandez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Dulce, parcialmente ciega, que escapó de su vivienda, el sábado 29 de noviembre, tras la detonación de fuegos artificiales, en el distrito limeño de Los Olivos.

El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando muy cerca del asentamiento humano Los Olivos de Pro, se emitieron fuertes ruidos a raíz de la quema de pirotécnicos.

La perrita salió despavorida del lugar y por más que Andrea trató de buscarla, no tuvo éxito, solo pudo notar que se fue con dirección a la zona de Canta Callao. 

Andrea comentó que rescató a Dulce hace más de tres años cuando la perrita deambulaba en un mercado en Comas. En ese momento, la mascota se encontraba sin un ojo. 

Características de la perrita

Dulce tiene una característica muy peculiar, pues no tiene el ojo izquierdo. La familia que la rescató dijo que actualmente la mascota cuenta una salud favorable.

La perrita tiene siete años, está esterilizada, es de tamaño pequeño, el pelaje corto y bastante lacio, de color blanco en la mayoría del cuerpo y manchas marrones en la colita. Al momento de su desaparición, la perrita no llevaba lazo ni collar. 

Andrea Angulo pide ayuda para encontrar el paradero de su amada perrita. Si usted ha visto a Dulce, por favor, llamar a su familia al siguiente número telefónico 992 132 705. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Perrita extraviada Mascotas Rotafono fuegos artificiales Los Olivos
