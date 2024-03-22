menu
Los Olivos: familia busca a perrito herido tras sufrir maltrato

Rotafono de RPP | Yuriko Flores pide ayuda de la comunidad para hallar a su mascota llamada "Toby Guardián", desaparecido en el distrito limeño de Los Olivos. El can necesita urgente atención médica.
| | Laura Urbina Saldaña
Toby Guardián presenta una lesión en la espalda tras la agresión que sufrió hace unos días.

Toby Guardián presenta una lesión en la espalda tras la agresión que sufrió hace unos días. | Fuente: Rotafono

Yuriko Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrito llamado Toby Guardián, quien se encuentra desaparecido, luego de que fuera golpeado y herido supuestamente por el hermano de su padrastro el último domingo 3 de agosto, en el distrito limeño de Los Olivos.  

Yuriko Flores contó que el domingo pasado salió de su casa a las tres de la tarde y cuando regresó, a las 8:30 de la noche, ya no encontró a su mascota de ocho años. Tras salir a buscarlo, uno de sus vecinos contó que a las 7 de la noche, tras la detonación de pirotécnicos, el perro se metió a la casa de un hermano de su padrastro, quien hace unos días había amenazado con matar al can.

Yuriko Flores comentó que su perro apareció por Canta Callao con un corte en la espalda, por lo que algunas personas le dieron comida y una pastilla; sin embargo, el can siguió su camino en busca de su familia. Los vecinos lo han visto por las avenidas Angélica Gamarra y El Olivar.

Teme por la salud de su mascota

Yuriko ha pegado afiches en las calles y ha difundido la foto de su perro en las redes sociales, pero hasta el momento no lo ubica, por eso solicita el apoyo de la comunidad para encontrarlo antes de que la salud de su mascota se agrave debido a las lesiones.

“No lo encontramos, he ido a averiguar en todas las veterinarias y me dicen que la herida que tiene es muy grave y puede morir en cualquier momento por la infección. Encima no está comiendo, está caminando. Yo necesito encontrarlo, lo he criado desde que es bebito, desde 15 días de nacido. Por favor, ayúdame. Ya no sé qué más hacer, como más difundir, como más poder encontrarlo”, expresó angustiada.

El perrito sufre de artritis y presenta una lesión en la espalda tras la agresión que sufrió hace unos días. Su pelaje es color beige, blanco y gris y es de carácter dócil.  

Cualquier información sobre el paradero del perrito Guardián puede comunicarse con Yuriko Flores al siguiente número telefónico 992 926 761.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a perrito Maltrato animal Rotafono Mascota Los Olivos
