Los Olivos: familia busca a perrito Lucas tras desaparecer hace más de una semana

Walter Valverde Hurtado se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Lucas que se perdió el pasado 29 de noviembre tras salir de su vivienda ubicada en el distrito de Los Olivos.



Lucas salió de su casa a realizar sus necesidades, en el cruce de la calle Jorge Anson con Tomás Valle, sin embargo, con el pasar de los minutos sus dueños lo pierden de vista y el perrito desapareció.