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Mascotas

Los Olivos: familia busca a perrito 'Toffy' que se perdió hace dos semanas

Rotafono de RPP | El perrito salió de su vivienda ubicada en la urbanización Covida, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito limeño de Los Olivos. La mascota necesita tomar sus medicamentos contra la alergia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Toffy es un perrito macho, de tamaño pequeño, pelaje ensortijado, de color blanco, de orejitas con manchas plomas.

Toffy es un perrito macho, de tamaño pequeño, pelaje ensortijado, de color blanco, de orejitas con manchas plomas.

Evelyn Tarazona se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito ‘Toffy’, que se perdió el pasado 8 de mayo, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.

El hecho se dio al promediar las 7:30 a.m., cuando el perrito salió de su casa de la urbanización Covida, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Antúnez de Mayolo.

Sus dueños lo vieron caminar por la zona, hasta las 8:48 am. Sin embargo, con el pasar de las horas, no lo vieron más. Evelyn trabaja durante el día y, cuando retornó a casa de su centro de labores, se dio cuenta de la desaparición, por lo que inició una intensa búsqueda, que lamentablemente no ha dado frutos.

La familia pide ayuda a la comunidad para encontrar a Toffy, quien sufre de alergia y necesita tomar sus medicamentos.
La familia pide ayuda a la comunidad para encontrar a Toffy, quien sufre de alergia y necesita tomar sus medicamentos.
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Características del perrito desaparecido

‘Toffy’ es un perrito macho, de tamaño pequeño, pelaje ensortijado, de color blanco, de orejitas con manchas plomas.

Evelyn comenta que su hijo está muy preocupado por la seguridad de su perrito e, incluso, ha faltado al colegio el día que ‘Toffy’ se perdió, pensando que su mascotita regresaría a casa.

La familia pide ayuda a la comunidad para encontrar a Toffy, quien sufre de alergia y necesita tomar sus medicamentos.   

Si has visto a ‘Toffy’, comunícate, por favor, al siguiente número telefónico 931 889 442.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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