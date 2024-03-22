Los Olivos: familia busca a perrito 'Toffy' que se perdió hace dos semanas

Evelyn Tarazona se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito ‘Toffy’, que se perdió el pasado 8 de mayo, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.

El hecho se dio al promediar las 7:30 a.m., cuando el perrito salió de su casa de la urbanización Covida, a la altura de la cuadra 14 de la avenida Antúnez de Mayolo.

Sus dueños lo vieron caminar por la zona, hasta las 8:48 am. Sin embargo, con el pasar de las horas, no lo vieron más. Evelyn trabaja durante el día y, cuando retornó a casa de su centro de labores, se dio cuenta de la desaparición, por lo que inició una intensa búsqueda, que lamentablemente no ha dado frutos.