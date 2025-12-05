menu
Mascotas

Los Olivos: familia pide ayuda para buscar a perrito chihuahua con epilepsia

Rotafono de RPP | Apolo se perdió el 2 de diciembre en el parque La Unión. Su familia está preocupada porque requiere medicamentos para controlar sus episodios de epilepsia.
| | Laura Urbina Saldaña
Apolo es un chihuahua de cuatro años, pequeño y de pelaje beige.

Annette Arroyo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su perrito Apolo, quien tiene epilepsia y necesita medicación. La mascota se perdió el martes 2 de diciembre en el distrito limeño de Los Olivos.

Annette dijo que su can llamado cariñosamente Polito se perdió a las 9:30 de la noche frente a su casa cuando paseaba en el parque La Unión, en la urbanización Villa Sol, segunda etapa.

La familia se encuentra preocupada por la condición de salud de Apolo, ya que requiere medicamentos regulares para controlar los episodios de epilepsia, según dijo su dueña.  

“Estamos muy preocupados porque él sufre epilepsia, le da de cuándo en cuándo y se queda paralizado, entonces se necesita medicación”, expresó Annette.

Ella sospecha que Apolo pudo haber sido llevado por una persona que se encontraba en el lugar, pero no tiene cámaras para corroborarlo.

Apolo es un chihuahua de cuatro años, pequeño y de pelaje beige. Cualquier información sobre el paradero de la mascota, puede comunicarse al siguiente número telefónico 969 555 444. Se ofrece una recompensa.

Perrito con epilepsia Buscan a Apolo Rotafono Mascota perdida Los Olivos
