Mascotas

Los Olivos: joven reporta la desaparición de su mascota en redes sociales y termina siendo amenazado por extranjeros

Rotafono de RPP | Tras realizar los anuncios de pérdida en redes sociales, una persona de nacionalidad extranjera se contactó con Justin y le indicó que un familiar suyo tenía al perrito y que se lo devolvería. Lo citó hasta en dos ocasiones, pero terminó amenazándolo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rocky es de raza pequeña, de cabello mediano, bastante abultado, de color blanco.

Rocky es de raza pequeña, de cabello mediano, bastante abultado, de color blanco.

Justin Maguiña Bermudez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que personas extranjeras lo amenazaron tras indicarle que tenían a su mascota Rocky, que se perdió el pasado 5 de diciembre tras salir de la vivienda de un familiar en el distrito limeño de Los Olivos. 

Rocky, el perrito de Justin, se perdió al promediar las 10 de la noche, tras aprovechar que  uno de sus familiares ingresó a la casa y dejó la puerta semiabierta.

Algunos vecinos indicaron que vieron al perrito en las inmediaciones de la iglesia Roca Eterna.

Tras realizar los anuncios de pérdida en redes sociales, una persona de nacionalidad extranjera se contactó con Justin y le indicó que un familiar suyo tenía al perrito y que se lo devolvería.

Lo citó, al promediar la una de la tarde,  en el cruce  de las avenidas Mayolo con Universitaria, le dieron una placa de carro dónde estaría el perrito supuestamente. El joven fue, pero el ciudadano extranjero nunca acudió. 

Tras este hecho, Justin le increpó a la persona extranjera, a través de WhatsApp, porque no llegó hasta el lugar, pues le indicó que le iba a dar una recompensa de 200 soles a cambió del perrito.  Después de este mensaje, volvieron a contactar a Justin informándole que a las 3:00 p.m. se volverían a encontrar, pero esta vez en la cuadra 15 de la avenida Angélica Gamarra.

Al llegar, le preguntaron a Justin cómo estaba vestido y que lo querían ver con el celular a la mano. Al mismo tiempo, otra persona contactó a la mamá y le pidió el dinero que había indicado Justin en un inicio que era la suma de 200 soles. Justin nunca vio el carro donde supuestamente estaba Rocky, ni le pasaron ninguna foto de su perrito. Justin y su madre fueron amenazados de muerte y nunca pudieron ver a Rocky. 

Características del perrito Rocky

Rocky es de raza pequeña, de cabello mediano, bastante abultado, de color blanco. El día de su desaparición, el perrito tenía un arnés azul y una ropita navideña. 

El joven de 25 años acudió a la comisaría Sol de Oro, pero no le aceptaron la denuncia porque no se había cometido delito, según indicó. Si usted lo ha visto a Rocky, por favor llamar al  972 245 543. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Los Olivos Mascotas perrito desaparecido Rotafono Lima
