Los Olivos: joven reporta la desaparición de su mascota en redes sociales y termina siendo amenazado por extranjeros

Justin Maguiña Bermudez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que personas extranjeras lo amenazaron tras indicarle que tenían a su mascota Rocky, que se perdió el pasado 5 de diciembre tras salir de la vivienda de un familiar en el distrito limeño de Los Olivos.



Rocky, el perrito de Justin, se perdió al promediar las 10 de la noche, tras aprovechar que uno de sus familiares ingresó a la casa y dejó la puerta semiabierta.



Algunos vecinos indicaron que vieron al perrito en las inmediaciones de la iglesia Roca Eterna.



Tras realizar los anuncios de pérdida en redes sociales, una persona de nacionalidad extranjera se contactó con Justin y le indicó que un familiar suyo tenía al perrito y que se lo devolvería.



Lo citó, al promediar la una de la tarde, en el cruce de las avenidas Mayolo con Universitaria, le dieron una placa de carro dónde estaría el perrito supuestamente. El joven fue, pero el ciudadano extranjero nunca acudió.

