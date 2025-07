Los Olivos: reportan a un gato atrapado encima de una palmera desde hace tres días [VIDEO]

Gato puede caerse de la palmera

Esta palmera mide unos tres metros aproximadamente y los vecinos están preocupados porque estos días está lloviendo y hay mucho viento. El felino puede caerse en cualquier momento y perder la vida; por ello, reitera el pedido de ayuda para las entidades correspondientes.

La ciudadana sostuvo que la palmera está en el Club Metropolitano Lloque Yupanqui y contó que sus trabajadores no pudieron ayudarle porque no cuentan con una escalera grande. "Llamé a los bomberos y también dicen que ellos no rescatan gatos de árboles ni de plantas de palmeras", añadió.

Del mismo modo, señaló que este gato es plomo y reiteró un llamado para que los bomberos lo rescaten lo antes posible, pues puede caerse a cualquier hora si no lo ayudan. Para cualquier ayuda pueden llamar al siguiente número: 922299404.