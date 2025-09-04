Lurín: buscan a perrita Kaly con epilepsia que desapareció tras detonación de pirotécnicos

Janett Sullca se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su perrita llamada Kaly, que se perdió el 30 de agosto, en el distrito limeño de Lurín, durante las celebraciones por Santa Rosa.

Janett explicó que Kaly sufre de epilepsia en situaciones de estrés y es muy asustadiza con los pirotécnicos, lo que la llevó a escapar de su casa, situada en la primera etapa de Villa Alejandro, luego de que dejaran abierta la puerta.

“En un descuido alguien abrió la puerta para salir o ir a comprar y mi perrita salió espantada por los cohetes. Y nosotros sabemos que cuando pasan esas cosas de cohetes”, contó Janett.

La familia ha difundido su foto y condición médica en las redes sociales y ha buscado incansablemente casa por casa, pero no ha podido encontrarla, es por eso que busca la ayuda de la comunidad.

“A pesar de su condición de epilepsia, nosotros la hemos seguido teniendo porque consideramos que es un ángel. Es parte importante de nuestra familia”, expresó.