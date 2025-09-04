menu
Mascotas

Lurín: buscan a perrita Kaly con epilepsia que desapareció tras detonación de pirotécnicos

Rotafono de RPP | Su dueña pide ayuda para encontrar a su mascota que sufre de epilepsia en situaciones de estrés.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia ha difundido su foto y condición médica en las redes sociales y ha buscado incansablemente casa por casa, pero no ha podido encontrarla.

La familia ha difundido su foto y condición médica en las redes sociales y ha buscado incansablemente casa por casa, pero no ha podido encontrarla.

Janett Sullca se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a su perrita llamada Kaly, que se perdió el 30 de agosto, en el distrito limeño de Lurín, durante las celebraciones por Santa Rosa.

Janett explicó que Kaly sufre de epilepsia en situaciones de estrés y es muy asustadiza con los pirotécnicos, lo que la llevó a escapar de su casa, situada en la primera etapa de Villa Alejandro, luego de que dejaran abierta la puerta.

“En un descuido alguien abrió la puerta para salir o ir a comprar y mi perrita salió espantada por los cohetes. Y nosotros sabemos que cuando pasan esas cosas de cohetes”, contó Janett.

La familia ha difundido su foto y condición médica en las redes sociales y ha buscado incansablemente casa por casa, pero no ha podido encontrarla, es por eso que busca la ayuda de la comunidad.

“A pesar de su condición de epilepsia, nosotros la hemos seguido teniendo porque consideramos que es un ángel. Es parte importante de nuestra familia”, expresó. 

Característica

Kaly es una perra de tamaño pequeño y de pelaje de color marrón. La mascota es dócil, temerosa y una parte fundamental de su familia.

La dueña tiene la esperanza de que alguien de buen corazón la encuentre y se contacte con ella, dado su delicado estado de salud. 

“Si alguien de buen corazón la tiene que nos pueda alertar, por favor. Ella necesita mucho amor y estamos muy tristes por su pérdida, por favor, les agradeceríamos que nos puedan ayudar”, solicitó.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Buscan a perrita Mascota con epilepsia Rotafono Lurín Mascotas
