Lurín: familia pide ayuda para buscar a perrito desaparecido hace 25 días

Candy Pérez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que la comunidad le ayude a encontrar a su perrito “Cutin” que desapareció el pasado 16 de marzo tras seguir a su hijo cuando se dirigía a su escuela, en el distrito limeño de Lurín.

“Mi perrito se me perdió, se fue siguiendo a mi hijo a su colegio, cuando caminaba por la calle Fundo Quintanilla, de ahí ya desapareció y desde ahí no lo encontramos”, contó.

Candy Pérez detalló que “Cutin” es un perro mestizo de pelaje negro con manchas marrones, caracterizado por tener un cuerpo alargado similar al de un salchicha.

Según su dueña, el perrito tiene un temperamento afectuoso, pero inquieto, lo que aumenta la preocupación de su familia por recuperar su compañía.

“Si hay alguien que lo haya visto o lo tenga, si me lo podría devolver, porque él es un perrito bien cariñoso y un poco nervioso también. Nosotros lo extrañamos mucho y queremos que esté de nuevo con nosotros”, expresó con angustia.

Cualquier información sobre su paradero actual puede comunicarse al siguiente número telefónico 936 246 035.