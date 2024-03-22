Magdalena del Mar: familia pide ayuda para buscar a perrito Chato

Ana María Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la ayuda de la comunidad, a fin de encontrar a su perrito llamado “Chato” que se perdió el lunes 23 de marzo, en el distrito limeño de Magdalena del Mar.

Explicó que anoche mientras su prima paseaba a su mascota, esta saltó un muro del jardín de su vivienda, situada en la cuadra cuatro del jirón Echenique, y se escapó con dirección al mercado de Magdalena.

"Como en Magdalena justo ayer hubo conciertos y varias actividades, seguramente la bulla lo ha aturdido y se saltó del muro”, comentó.

La familia ha revisado las cámaras de seguridad de la municipalidad y ha buscado en distritos cercanos, pero hasta el momento no lo ubican al can de raza mestiza y de pelaje color caramelo.

Ana María solicita el apoyo de los vecinos para localizar al perrito Chato, de dos años, y lograr que regrese sano y salvo a casa.

“En casa estamos preocupados, mi sobrina también porque a ella fue quien se le escapó, entonces siente un poco culpable. Ya hemos reposteado su foto por distintos grupos de Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, que son distritos aledaños. A ver si nos pueden ayudar a encontrar perrito, por favor", expresó.

Cualquier información sobre el paradero del perrito Chato, puede comunicarse al siguiente número telefónico 940 909 967.