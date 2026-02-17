Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

El patrullero de la Policía Nacional atropelló al perrito Eduardo que posteriormente murió en la zona. | Fuente: Rotafono
Desde el distrito de Ricardo Palma, en la provincia limeña de Huarochirí, Fiorella Pomalia Alvaro, denunció que un vehículo policial de Matucana atropelló a su perro y huyó de la escena sin prestar auxilio.
"Como se ve en la imagen el patrullero viene a una velocidad no permitirá en zona urbana, mi perrito sale corriendo del negocio de mi cuñada y es impactado por el patrullero de placa de rodaje placa PL-19832", relató Fiorella Pomalia, quien lamentó la muerte de su mascota.
La dueña del can llamado Eduardo “Chato” comentó que el conductor del patrullero no solo ignoró a perro herido, sino que también estuvo a punto de colisionar contra un mototaxi durante el incidente ocurrido en la cuadra 1 de la avenida Cinco de Septiembre, según un video registrado por la cámara de vigilancia.
“Hago una denuncia pública a la comisaría de Ricardo Palma. El día de hoy han atropellado a mi perrito en la mañana. Tengo la evidencia en el video donde se ve que mi perrito es atropellado por un vehículo policial perteneciente al distrito de Matucana. El patrullero atropella a mi perrito y no para auxiliar a mi perrito que falleció en el acto”, relató.
Fiorella Pomalia cuestionó que, al intentar presentar su denuncia, los agentes policiales de la comisaría de Ricardo Palma rechazaron la denuncia alegando falta de jurisdicción sobre el caso.
“Cuando hemos ido a poner la denuncia a la comisaría del distrito de Ricardo Palma no aceptan mi denuncia indicando que pertenece a la jurisdicción de Matucana y que tengo que ir hasta Matucana desde Ricardo Palma para poner la denuncia por el atropello”, sostuvo.
La dueña del canino pide que la Policía de Ricardo Palma acepte la denuncia y se identifique a los responsables del accidente para luego ser sancionados.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono