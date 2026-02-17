Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

Desde el distrito de Ricardo Palma, en la provincia limeña de Huarochirí, Fiorella Pomalia Alvaro, denunció que un vehículo policial de Matucana atropelló a su perro y huyó de la escena sin prestar auxilio.

"Como se ve en la imagen el patrullero viene a una velocidad no permitirá en zona urbana, mi perrito sale corriendo del negocio de mi cuñada y es impactado por el patrullero de placa de rodaje placa PL-19832", relató Fiorella Pomalia, quien lamentó la muerte de su mascota.

La dueña del can llamado Eduardo “Chato” comentó que el conductor del patrullero no solo ignoró a perro herido, sino que también estuvo a punto de colisionar contra un mototaxi durante el incidente ocurrido en la cuadra 1 de la avenida Cinco de Septiembre, según un video registrado por la cámara de vigilancia.

“Hago una denuncia pública a la comisaría de Ricardo Palma. El día de hoy han atropellado a mi perrito en la mañana. Tengo la evidencia en el video donde se ve que mi perrito es atropellado por un vehículo policial perteneciente al distrito de Matucana. El patrullero atropella a mi perrito y no para auxiliar a mi perrito que falleció en el acto”, relató.