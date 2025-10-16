menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Miraflores: piden ayuda para encontrar a gatita rescatada

Rotafono de RPP | La felina Cata se escapó de la vivienda de su rescatista en calle Porta, del distrito limeño de Miraflores.
| | Laura Urbina Saldaña
La gata, de raza carey, no responde a su nombre debido a su reciente rescate, pero lleva puesto un collar azul.

La gata, de raza carey, no responde a su nombre debido a su reciente rescate, pero lleva puesto un collar azul. | Fuente: Rotafono

Estefania Isique se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a una gatita llamada Cata, rescatada hace dos semanas, en el distrito limeño de Miraflores.

La joven contó que la gatita, de unos diez meses, se perdió esta madrugada entre las 3 y las 7 de la mañana en la calle 6 de Porta, en el segundo piso de la vivienda. 

Estefania sospecha que la felina encontró un hueco para salir a pesar de que la casa estaba protegida con mallas, por lo que están buscando en las zonas aledañas como Ocharán y Juan Fanning.

La gata, de raza carey, no responde a su nombre debido a su reciente rescate, pero lleva puesto un collar azul, a diferencia de las fotos que la muestran con un arnés rojo y una faja.

Estefania Isique pide a la comunidad de Miraflores para que le apoye en su localización, ya que la gata perdió los puntos de esterilización un día antes de su desaparición.

Cualquier información sobre su paradero, pueden comunicarse al siguiente número telefónico 943 919 430.  

Te recomendamos
San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito de soporte emocional que desapareció hace más de 72 horas

San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito de soporte emocional que desapareció hace más de 72 horas

 Los Olivos: buscan a perrita peruana desaparecida hace dos días

Los Olivos: buscan a perrita peruana desaparecida hace dos días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a gatita Piden ayuda para hallar a gata Rotafono Miraflores Mascota perdida
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito de soporte emocional que desapareció hace más de 72 horas

San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito de soporte emocional que desapareció hace más de 72 horas

 Callao: reportan desaparición de gata con cáncer

Callao: reportan desaparición de gata con cáncer

 Los Olivos: buscan a perrita peruana desaparecida hace dos días

Los Olivos: buscan a perrita peruana desaparecida hace dos días

 Callao: gatita de apoyo emocional llamada Miau desapareció hace dos días en la avenida José Santos Chocano

Callao: gatita de apoyo emocional llamada Miau desapareció hace dos días en la avenida José Santos Chocano
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot