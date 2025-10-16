Miraflores: piden ayuda para encontrar a gatita rescatada

Estefania Isique se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a una gatita llamada Cata, rescatada hace dos semanas, en el distrito limeño de Miraflores.

La joven contó que la gatita, de unos diez meses, se perdió esta madrugada entre las 3 y las 7 de la mañana en la calle 6 de Porta, en el segundo piso de la vivienda.

Estefania sospecha que la felina encontró un hueco para salir a pesar de que la casa estaba protegida con mallas, por lo que están buscando en las zonas aledañas como Ocharán y Juan Fanning.

La gata, de raza carey, no responde a su nombre debido a su reciente rescate, pero lleva puesto un collar azul, a diferencia de las fotos que la muestran con un arnés rojo y una faja.

Estefania Isique pide a la comunidad de Miraflores para que le apoye en su localización, ya que la gata perdió los puntos de esterilización un día antes de su desaparición.

Cualquier información sobre su paradero, pueden comunicarse al siguiente número telefónico 943 919 430.