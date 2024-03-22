Los Olivos: familia busca a perrita Chelsea que desapareció hace cinco días

Paola Castro Collantes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita pitbull Chelsea que se perdió el pasado 11 de marzo tras escapar de una vivienda, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.



Paola cuenta que al promediar las ocho de la noche fue de visita con su mascota a la casa de un familiar, pero cuando abrieron la puerta del inmueble, Chelsea salió corriendo por el paradero conocido como "Tres Postes".

“Mi perrita se perdió debido a que al abrir la puerta de la casa donde nos encontrábamos un familiar ingresaba a la vivienda y la perrita aprovechó el espacio para salir corriendo hacia la calle en dirección al Tottus de Tres Postes. Se intentó alcanzarla de inmediato, pero por la velocidad que tomó se le perdió el rastro rápidamente”, afirmó Paola Castro.

