Los Olivos: familia busca a perrita Chelsea que desapareció hace cinco días

Chelsea es una perrita hembra, de color blanco y marrón, de nariz rosado, bastante dócil.
Paola Castro Collantes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita pitbull Chelsea que se perdió el pasado 11 de marzo tras escapar de una vivienda, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos.
Paola cuenta que al promediar las ocho de la noche fue de visita con su mascota a la casa de un familiar, pero cuando abrieron la puerta del inmueble, Chelsea salió corriendo por el paradero conocido como "Tres Postes".
“Mi perrita se perdió debido a que al abrir la puerta de la casa donde nos encontrábamos un familiar ingresaba a la vivienda y la perrita aprovechó el espacio para salir corriendo hacia la calle en dirección al Tottus de Tres Postes. Se intentó alcanzarla de inmediato, pero por la velocidad que tomó se le perdió el rastro rápidamente”, afirmó Paola Castro.
Chelsea es una perrita hembra, de color blanco y marrón, de nariz rosada, bastante dócil y no está esterilizada. El día de su desaparición llevaba una pechera roja con negro y un collar negro con bolas plateadas.
La mascota ha sido vista en la avenida Gerardo Unger y por el mercado Hiper en Comas, situado por la estación Maestro Peruano del Metropolitano.
Paola Castro pide ayuda a la población para que puedan brindarle datos o alguna pista de dónde puede estar la perrita. Asimismo, Paola indica que brindará recompensa a la persona que devuelva Chelsea. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 955 048 524.
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