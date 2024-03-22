menu
Mascotas

Puente Piedra: buscan a perrita Lipa que se perdió tras detonación de pirotécnicos

Rotafono de RPP | La mascota se extravió el 9 de agosto en la asociación de vivienda Chillón. Su familia ofrece una recompensa.
| | Laura Urbina Saldaña
La mascota Lipa se extravió a las 7 de la noche cuando salió de su casa a orinar en Puente Piedra.

La mascota Lipa se extravió a las 7 de la noche cuando salió de su casa a orinar en Puente Piedra. | Fuente: Cortesía.

Alina Zapata se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar a su perrita llamada Lipa, que se perdió el 9 de agosto, tras la detonación de pirotécnicos en la asociación de vivienda Chillón, situada en el distrito limeño de Puente Piedra.

La mascota Lipa se extravió a las 7 de la noche cuando salió de su casa a orinar, pero la detonación de los fuegos artificiales la asustaron y corrió en dirección al parque Canino, según contó Alina.

Alina Zapata dijo que su perrita es de raza mestiza, de tamaño mediano y de contextura delgada. Su pelaje liso es de color marrón claro, pero el hocico y las orejas son más oscuras. Tiene el pecho y la parte baja del hocico de color blanco.

Ella solicita apoyo de la comunidad de Puente Piedra para ubicar a su amada mascota, ya que ha publicado avisos en Internet, pero hasta el momento no tiene noticias de ella.

La familia ofrece una recompensa para la persona que conozca su paradero. Cualquier información puede comunicarse con Alina Zapata al siguiente número telefónico 927 459 603.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Mascota desaparecida Buscan a perrita Rotafono Puente Piedra
