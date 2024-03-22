Puente Piedra: familia busca a perrita Sachy que desapareció tras salir de su vivienda

Valentina Chasquero Farias se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Sachy que se perdió el pasado 22 de agosto tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.



La perrita se encontraba en el patio delantero de su vivienda el último viernes; sin embargo, después de las seis de la tarde, no vieron más a Sachy. Según cuenta Valentina, su perrita estaba acostumbrada a escaparse por las rejas de este patio. pero solía volver.

La familia maneja dos hipótesis, creen que la perrita se pudo escapar por las rejas y desorientar o que alguien se la pudo haber llevado.