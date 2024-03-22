menu
Puente Piedra: familia busca a perrita Sachy que desapareció tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | Al momento de su desaparición, Sachy vestía una ropita de color amarillo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Sachy es de raza poodle, tiene 12 años, es una perrita hembra esterilizada, de tamaño mediano. contextura delgada, de pelaje mediano, de color blanco y ondulado.

Sachy es de raza poodle, tiene 12 años, es una perrita hembra esterilizada, de tamaño mediano. contextura delgada, de pelaje mediano, de color blanco y ondulado.

Valentina Chasquero Farias se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Sachy que se perdió el pasado 22 de agosto tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.

La perrita se encontraba en el patio delantero de su vivienda el último viernes; sin embargo, después de las seis de la tarde, no vieron más a Sachy. Según cuenta Valentina, su perrita estaba acostumbrada a escaparse por las rejas de este patio. pero solía volver.

La familia maneja dos hipótesis, creen que la perrita se pudo escapar por las rejas y desorientar o que alguien se la pudo haber llevado.

Características de la perrita desaparecida

Sachy es de raza poodle, tiene 12 años y es una perrita hembra esterilizada. Es de tamaño mediano. contextura delgada, de pelaje mediano, de color blanco y ondulado. Al momento de su desaparición, Sachy vestía una ropita de color amarillo. 

Valentina se encuentra muy preocupada por su perrita debido a que teme que su can no sobreviva estando fuera de casa debido a su avanzada edad.  Si usted ha visto a la perrita Sachy, llamar al siguiente número:  936 066 694

Sepa más:
perrito desaparecido mascotas Rotafono perrito desaparecido Lima Puente Piedra
