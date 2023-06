Reportan matanza de ocho perros comunitarios en universidad de Lambayeque

Piden apoyo de las autoridades

Estos perros no significaban ningún gasto o daño para la casa de estudios lambayecana; además, estaban esterilizados, castrados, desparasitados y vacunados. No hacían ningún daño a nadie; por ello, los estudiantes piden respuestas, pues no entienden por qué los mataron.

Los nombres de los perritos eran: Blanquita, Viejita, Negro, Bella y Laysa. Las otras tres mascotas pertenecían a transportes. Los universitarios exigen a las autoridades correspondientes que vayan a la zona para hacer las investigaciones respectivas y den con los asesinos.