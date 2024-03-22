Rímac: buscan a perrita que desapareció hace 12 días

Anabel Aguilar Cantaro se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrita ‘Akira’ que fue vista por última vez el pasado 18 de junio, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño del Rímac.

Según cuenta Anabel, aquel día, la perrita salió de su casa, en la zona de San Juan de Amancaes, al promediar las 4:00 p.m.

Algunos vecinos indicaron que vieron a la perrita por última vez jugando con un grupo de trabajadores de la empresa Lari, la cual cumplía trabajos de mantenimiento de alumbrado público en la zona.