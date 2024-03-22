Rímac: buscan a perrita que desapareció hace 12 días

Akira tiene un año y nueve meses, es una perrita de raza American Bully, de pelaje de color gris atigrado, con manchas blancas tamaño mediana.
Anabel Aguilar Cantaro se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrita ‘Akira’ que fue vista por última vez el pasado 18 de junio, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño del Rímac.
Según cuenta Anabel, aquel día, la perrita salió de su casa, en la zona de San Juan de Amancaes, al promediar las 4:00 p.m.
Algunos vecinos indicaron que vieron a la perrita por última vez jugando con un grupo de trabajadores de la empresa Lari, la cual cumplía trabajos de mantenimiento de alumbrado público en la zona.
‘Akira’ tiene un año y nueve meses, es una perrita de raza American Bully, de pelaje de color gris atigrado, con manchas blancas tamaño mediano.
“Por favor, quiero que me ayuden a encontrar mi perrita. (...) La última vez que se le vio a mi perrita fue en San Juan de Amancaes, con los trabajadores de la empresa Lari, los que dan mantenimiento a la luz”, afirmó Anabel.
Anabel se encuentra muy preocupada por su perrita, pues teme por su seguridad. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 921 680 712.
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