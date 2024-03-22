menu
Rímac: denuncian robo de perrito con enfermedad estomacal

Rotafono de RPP | Jean Paul Chávez Robles comentó que el perro “Drako” fue llevado por dos hombres cuando se encontraba en la puerta de su casa, en la quinta cuadra del jirón Chiclayo, en el distrito limeño del Rímac.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia ha iniciado la búsqueda debido a que el perro Drako requiere de una dieta especial por problemas de salud al estómago.

La familia ha iniciado la búsqueda debido a que el perro Drako requiere de una dieta especial por problemas de salud al estómago.

Drako tiene cinco años y una enfermedad al estómago.

Drako tiene cinco años y una enfermedad al estómago.

Jean Paul Chávez Robles se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a recuperar a su perrito Drako, que fue robado el jueves 5 de marzo, cerca de la Alameda de los Descalzos, en el distrito limeño del Rímac. El can sufre de una enfermedad al estómago, por lo que su familia pide ayuda para encontrarlo.

Jean Paul dijo que su padre sacó a pasear a su mascota a las 10:19 de la mañana, pero al soltarle la correa, el perro se separó de su dueño y, al intentar regresar a su hogar, fue interceptado por dos hombres que lo capturaron por la fuerza en la cuadra 5 de jirón Chiclayo, frente al Centro Cultural de Rímac. 

“Lo que pasa es que mi papá lleva al perro a pasar siempre a las 10 de la mañana y su rutina es llevarlo de la casa a la Alameda de los Descalzos. Entonces él lo lleva en correa desde la casa y llegando al parque lo suelta y mi papá se pone a hacer sus ejercicios, posiblemente el perro se despistó y mi papá también, el perro se regresó a la casa y mi papá se puso a buscar por los alrededores del parque”, relató. 

Las cámaras de seguridad confirmaron que dos hombres huyeron con el animal de raza bulldog francés por el jirón Chiclayo.
Las cámaras de seguridad confirmaron que dos hombres huyeron con el animal de raza bulldog francés por el jirón Chiclayo. | Fuente: Rotafono

Cámaras de video captaron el robo 

Las cámaras de seguridad confirmaron que los sospechosos huyeron con el animal a bordo de un transporte público con dirección al distrito de La Victoria.

“Al pedir cámaras de vigilancia nos dimos con la sorpresa de que el perro fue robado de la puerta de la quinta, mientras mi papá lo estaba buscando por los alrededores de la Alameda”, añadió.

La familia ha iniciado la búsqueda desesperada debido a que el perro de raza bulldog francés requiere de una dieta especial por problemas de salud al estómago.

Actualmente, solicitan el apoyo de la comunidad y de las autoridades para lograr el pronto rescate de su mascota de cinco años.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con Jean Paul Chávez al siguiente número telefónico 918 977 283.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Roban a mascota Perrito Drako Rotafono Rímac Buscan a perrito Alameda de los Delcazos
