Rímac: denuncian robo de perrito con enfermedad estomacal

Jean Paul Chávez Robles se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a recuperar a su perrito Drako, que fue robado el jueves 5 de marzo, cerca de la Alameda de los Descalzos, en el distrito limeño del Rímac. El can sufre de una enfermedad al estómago, por lo que su familia pide ayuda para encontrarlo.

Jean Paul dijo que su padre sacó a pasear a su mascota a las 10:19 de la mañana, pero al soltarle la correa, el perro se separó de su dueño y, al intentar regresar a su hogar, fue interceptado por dos hombres que lo capturaron por la fuerza en la cuadra 5 de jirón Chiclayo, frente al Centro Cultural de Rímac.

“Lo que pasa es que mi papá lleva al perro a pasar siempre a las 10 de la mañana y su rutina es llevarlo de la casa a la Alameda de los Descalzos. Entonces él lo lleva en correa desde la casa y llegando al parque lo suelta y mi papá se pone a hacer sus ejercicios, posiblemente el perro se despistó y mi papá también, el perro se regresó a la casa y mi papá se puso a buscar por los alrededores del parque”, relató.